Карта боевых действий в Украине на 13 октября 2025 года

Продолжается 1328-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 13 октября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 149 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 91 авиационный удар, сбросив 215 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5436 обстрелов, из них 83 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5256 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Харьков Харьковской области; Юрьевка Днепропетровской области; Константиновка, Николаевка, Северск Донецкой области; Магдалиновка, Новоандреевка Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава и техники противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения. Противник нанес восемь авиационных ударов, в общей сложности сбросил 15 управляемых авиационных бомб и совершил 174 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 23 боевых столкновения в районах Волчанска, Нововасиловки, Каменки, Западного, Кутьковки и в направлении Бологовки и Колодезного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Песчаного, Степной Новоселовки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новомихайловка, Дробышево, Мирное, Зеленая Роща и Шандриголово.

На Славянском направлении за прошедшие сутки враг совершил три атаки на позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка и Выимка.

На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения — захватчики пытались наступать в направлении Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 13 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Никаноровка, Новоэкономическое, Родинское, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Покровск, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Орехово и Дачное.

На Александровском направлении Силы обороны отразили 24 атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ивановка, Александроград, Сосновка, Январское, Вороно, Степное, Вербовое, Алексеевка и Новогригоровка.

На Ореховском направлении враг совершил четыре штурма в районе Степного и в сторону Степногорска и Приморского.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

