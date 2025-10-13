- Тип
Карта боевых действий в Украине на 13 октября 2025 года
Продолжается 1328-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 13 октября 2025 г.
Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 149 боевых столкновений.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 91 авиационный удар, сбросив 215 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5436 обстрелов, из них 83 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5256 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Харьков Харьковской области; Юрьевка Днепропетровской области; Константиновка, Николаевка, Северск Донецкой области; Магдалиновка, Новоандреевка Запорожской области; Николаевка Херсонской области.
Последние новости с фронта сегодня
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава и техники противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения. Противник нанес восемь авиационных ударов, в общей сложности сбросил 15 управляемых авиационных бомб и совершил 174 обстрела.
На Южно-Слобожанском направлении произошло 23 боевых столкновения в районах Волчанска, Нововасиловки, Каменки, Западного, Кутьковки и в направлении Бологовки и Колодезного.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Песчаного, Степной Новоселовки и Петропавловки.
На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новомихайловка, Дробышево, Мирное, Зеленая Роща и Шандриголово.
На Славянском направлении за прошедшие сутки враг совершил три атаки на позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка и Выимка.
На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения — захватчики пытались наступать в направлении Ступочек.
На Константиновском направлении враг совершил 13 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 46 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Никаноровка, Новоэкономическое, Родинское, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Покровск, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Орехово и Дачное.
На Александровском направлении Силы обороны отразили 24 атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ивановка, Александроград, Сосновка, Январское, Вороно, Степное, Вербовое, Алексеевка и Новогригоровка.
На Ореховском направлении враг совершил четыре штурма в районе Степного и в сторону Степногорска и Приморского.
За прошедшие сутки на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
