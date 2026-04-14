Потери врага по состоянию на 14 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 820 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1511 год полномасштабной войны составляют 1 312 960 человек.
Потери России в войне на 14 апреля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 14 апреля потеряла:
- личного состава – близко 1 312 960 (+820) человек
- танков – 11 863 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 24 389 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 39 953 (+38) ед.
- РСЗО – 1 732 (+4) ед.
- средства ПВО – 1346 (+0) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 350 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 237 853 (+2 459) ед.
- крылатые ракеты – 4 517 (+0) ед.
- корабли/катера – 33 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 89 300 (+201) ед.
- специальная техника – 4123 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 14 апреля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено управляемую авиационную ракету и 114 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
