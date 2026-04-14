- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 14 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 820 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1511 добу повномасштабної війни становлять 1 312 960 осіб.
Втрати Росії у війні на 14 квітня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 14 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 312 960 (+820) осіб
- танків – 11 863 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 389 (+3) од.
- артилерійських систем – 39 953 (+38) од.
- РСЗВ – 1 732 (+4) од.
- засоби ППО – 1 346 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 237 853 (+2 459) од.
- крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 89 300 (+201) од.
- спеціальна техніка – 4 123 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 14 квітня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено керовану авіаційну ракету та 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
