Втрати ворога станом на 14 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 820 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1511 добу повномасштабної війни становлять 1 312 960 осіб.

Втрати Росії у війні на 14 квітня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 14 квітня втратила:

особового складу – близько 1 312 960 (+820) осіб

осіб танків – 11 863 (+2) од.

од. бойових броньованих машин – 24 389 (+3) од.

артилерійських систем – 39 953 (+38) од.

од. РСЗВ – 1 732 (+4) од.

засоби ППО – 1 346 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 350 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 237 853 (+2 459) од.

од. крилаті ракети – 4 517 (+0) од.

кораблі/катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 89 300 (+201) од.

од. спеціальна техніка – 4 123 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 14 квітня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено керовану авіаційну ракету та 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

