Карта бойових дій в Україні на 14 квітня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1511-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 14 квітня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень.

Учора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 70 авіаційних ударів, скинув 246 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 10 256 дронів-камікадзе та здійснив 3828 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 72 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Новоіванівка Сумської області; Просяна, Писанці Дніпропетровської області; Воздвижівська, Новомиколаївка, Єгорівка, Чарівне, Долинка, Верхня Терса, Копані Запорізької області; Томарине Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація Сил оборони уразила п’ять районів зосередження особового складу окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне бойове зіткнення, противник наступав у бік населеного пункту Таратутине. Крім цього, ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув вісім керованих бомб, здійснив 82 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, три з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Зибине, Лиман, Синельникове та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку агресор тричі атакував у бік населених пунктів Ківшарівка, Новоплатонівка та Новоосинове.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили вісім спроб загарбників просунутися поблизу Діброви, Дробишевого та Лиману.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дві спроби окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки.

У районі населеного пункту Тихонівка наші оборонці відбили одну атаку на Краматорському напрямку.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак у районах Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Удачне, Заповідне, Білицьке, Гришине, Покровськ та Муравка.

На Олександрівському напрямку противник сім разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Зелений Гай, Січневе, Вороне, Злагода та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 атак окупантів у районах населених пунктів Залізничне, Прилуки, Гірке та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог двічі намагався просунутися в районах н.п Степногірськ та Коновалова.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили три ворожі атаки поблизу острова Білогрудий та Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько