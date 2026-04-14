USD

43,44

--0,02

EUR

50,75

--0,16

USD

43,65

43,50

EUR

51,16

50,90

Война
Новости
Карта боевых действий в Украине на 14 апреля 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1511-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 14 апреля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ   за прошедшие сутки произошло 125 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив две ракеты, совершил 70 авиационных ударов, сбросил 246 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 10 256 дронов-камикадзе и произвел 3828 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 72 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Новоивановка Сумской области; Просяна, Писанцы Днепропетровской области; Воздвиженская, Новониколаевка, Егоровка, Волшебное, Долинка, Верхняя Терса, Копани Запорожской области; Томарино Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила пять районов сосредоточения личного состава оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение, противник наступал в сторону населенного пункта Таратутино. Кроме этого, враг нанес два авиационных удара, сбросил восемь управляемых бомб, совершил 82 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Зыбино, Лиман, Синельниково и Волчанск.

На Купянском направлении агрессор трижды атаковал в сторону населенных пунктов Ковшаровка, Новоплатоновка и Новоосиново.

На Лиманском направлении украинские воины отразили восемь попыток захватчиков продвинуться вблизи Дибровы, Дробышева и Лимана.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили две попытки оккупантов продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки.

В районе населенного пункта Тихоновка наши защитники отбили одну атаку на Краматорском направлении.

На Константиновском направлении враг совершил 17 атак в районах Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Степановки, Русиного Яра, Софиевки и Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 21 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Удачное, Заповедное, Белицкое, Гришино, Покровск и Муравко.

На Александровском направлении противник семь раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Зеленый Гай, Январское, Вороне, Согласие и Новогригоровка.

На Гуляйпольском направлении произошло 11 атак оккупантов в районах населенных пунктов Железнодорожное, Прилуки, Горке и Гуляйполе.

На Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться в районах н.п. Степногорск и Коновалова.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили три вражеских атаки вблизи острова Белогрудый и Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько