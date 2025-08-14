Потери врага по состоянию на 14 августа 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 990 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1268 сутки полномасштабной войны составляют 1067100 человек.

Потери России в войне на 14 августа 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 14 августа потеряла:

личного состава – около 1067100 (+990) человек;

танков – 11104 (+5) ед;

боевых бронированных машин – 23130 (+3) ед;

артиллерийских систем – 31458 (+29) ед;

РСЗО –1466 (+1) ед;

средства ПВО – 1207 (+0) ед;

самолетов – 421 (+0) ед;

вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 51043 (+191);

крылатые ракеты –3558 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 58 456 (+191);

специальная техника – 3937 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 14 августа – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

Сбито/подавлено 24 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 21 БпЛА на 12 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

