Потери врага по состоянию на 14 августа 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 990 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1268 сутки полномасштабной войны составляют 1067100 человек.
Потери России в войне на 14 августа 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 14 августа потеряла:
- личного состава – около 1067100 (+990) человек;
- танков – 11104 (+5) ед;
- боевых бронированных машин – 23130 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 31458 (+29) ед;
- РСЗО –1466 (+1) ед;
- средства ПВО – 1207 (+0) ед;
- самолетов – 421 (+0) ед;
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 51043 (+191);
- крылатые ракеты –3558 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 58 456 (+191);
- специальная техника – 3937 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 14 августа – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- Сбито/подавлено 24 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 21 БпЛА на 12 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
