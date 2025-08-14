Запланована подія 2

Потери врага по состоянию на 14 августа 2025 года — Генштаб ВСУ

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 990 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1268 сутки полномасштабной войны составляют 1067100 человек.

Потери России в войне на 14 августа 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 14 августа потеряла:

  • личного состава – около 1067100 (+990) человек;
  • танков – 11104 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин – 23130 (+3) ед;
  • артиллерийских систем – 31458 (+29) ед;
  • РСЗО –1466 (+1) ед;
  • средства ПВО – 1207 (+0) ед;
  • самолетов – 421 (+0) ед;
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 51043 (+191);
  • крылатые ракеты –3558 (+0);
  • корабли/катера – 28 (+0);
  • подлодки – 1 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 58 456 (+191);
  • специальная техника – 3937 (+0).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 14 августа 2025 года — Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 14 августа – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • Сбито/подавлено 24 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 21 БпЛА на 12 локациях.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 14 августа 2025 года — Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Ольга Опенько