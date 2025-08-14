Запланована подія 2

Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 14 августа 2025 года

военные
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1268-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 14 августа 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 148 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 2 ракетных и 87 авиационных ударов, применив четыре ракеты и сбросив 154 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 5758 обстрелов, из них 82 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4423 дрона-камикадзе.

Авиаудары получили, в частности, районы населенных пунктов Бояро-Лежачи, Беловоды Сумской области; Покровское Днепропетровской области; Успеновка, Новоандреевка, Приморское, Орехов, Красная Криница Запорожской области; Антоновка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства, состав материально-технических средств, пункт управления и радиолокационную станцию российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили шесть атак россиян. Противник нанес 16 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 27 управляемых авиационных бомб и произвел 289 обстрелов, в том числе 14 – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло пять боеприкосновений в районах Волчанска, Каменки, Западного и Фиголовки.

На Купянском направлении произошло три атаки врага. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Нововодяне, Карповка, Редкодуб, Колодязи и Торское.

На Северском направлении наши защитники отразили 14 штурмовых действий оккупационных войск в районах Григоровки, Новоселовки и Переездного.

На Краматорском направлении зафиксировано три боеприкосновения. Враг атаковал в сторону Ступочек и Предтечиного.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах Щербиновки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Новоэкономическое, Родинское, Луч, Чунишино, Зверевое, Котлино, Удачное, Орехово, Новоукраинка и Дачное.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 14 попыток прорвать оборонительные рубежи наших войск в районах населенных пунктов Малиевка, Товсте, Шевченко и Александроград.

На Гуляйпольском направлении враг предпринял одну попытку продвинуться вперед вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении противник наступал вблизи населённого пункта Плавни.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили четыре попытки агрессора продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, 23 июля прошла третья встреча украинской и российской делегаций в Турции. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что среди главных тем были прекращение огня, освобождение пленных и встреча лидеров ради справедливого мира.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Ольга Опенько