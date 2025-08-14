Втрати ворога станом на 14 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 990 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1268-му добу повномасштабної війни становлять 1067100 осіб.

Втрати Росії у війні на 14 серпня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 14 серпня втратила:

особового складу – близько 1067100 (+990) осіб;

танків – 11104 (+5) од;

бойових броньованих машин – 23130 (+3) од;

артилерійських систем – 31458 (+29) од;

РСЗВ –1466 (+1) од;

засоби ППО – 1207 (+0) од;

літаків – 421 (+0) од;

гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51043 (+191);

крилаті ракети –3558 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 58456 (+191);

спеціальна техніка – 3937 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 14 серпня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

Збито/подавлено 24 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 21 БпЛА на 12 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

