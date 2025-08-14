Запланована подія 2

Війна
Карта бойових дій в Україні на 14 серпня 2025 року

військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1268-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 14 серпня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 148 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних та 87 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 154 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5758 обстрілів, з них 82 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4423 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Бояро-Лежачі, Біловоди Сумської області; Покровське Дніпропетровської області; Успенівка, Новоандріївка, Приморське, Оріхів, Червона Криниця Запорізької області; Антонівка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два артилерійські засоби, склад матеріально-технічних засобів, пункт управління та радіолокаційну станцію російських загарбників.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили шість атак росіян. Противник завдав 16 авіаційних ударів, загалом скинув 27 керованих авіаційних бомб та здійснив 289 обстрілів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Западного та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Нововодяне, Карпівка, Рідкодуб, Колодязі та Торське.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили 14 штурмових дій окупаційних військ в районах Григорівки, Новоселівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення. Ворог атакував у бік Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак у районах Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка та Дачне.

На Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 14 спроб прорвати оборонні рубежі наших військ в районах населених пунктів Маліївка, Товсте, Шевченко та Олександроград.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив одну спробу просунутись вперед поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку противник наступав поблизу населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили чотири спроби агресора просунутися вперед.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, 23 липня відбулася третя зустріч української та російської делегацій у Туреччині. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що серед головних тем були припинення вогню, звільнення полонених і зустріч лідерів заради справедливого миру.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Автор:
Ольга Опенько