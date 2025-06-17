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Потери врага по состоянию на 17 июня 2025 года — Генштаб ВСУ

дрон, война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1200 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1210 сутки полномасштабной войны составляют 1006120 человек.

Потери России в войне на 17 июня 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 июня потеряла:

  • личного состава – около 1 006 120 (+1060) человек,
  • танков ‒ 10 940 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22 814 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 29 228 (+20) ед,
  • РСЗО – 1419 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 1187 (+0) ед,
  • самолетов – 416 (+0) ед,
  • вертолетов – 337 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 981 (+177),
  • крылатые ракеты ‒ 3346 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 52 175 (+79) ед,
  • специальная техника ‒ 3916 (+0) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 17 июня 2025 года — Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 17 июня – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об уязвимых воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки. Уничтожены 428 средств воздушного нападения противника, 262 сбиты огневыми средствами, 166 – локационно потеряны, а именно:

239 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 163 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;

  • 2 аэробалистические Х-47 М2 "Кинжал" (1 — лок. втр.);
  • 15 крылатых ракет Х-101;
  • 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (1 – лок. втр.);
  • 1 противорадиолокационная ракета Х-31П (лок. втр.).
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 17 июня 2025 года — Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько