Потери врага по состоянию на 17 июня 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1200 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1210 сутки полномасштабной войны составляют 1006120 человек.

Потери России в войне на 17 июня 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 июня потеряла:

личного состава – около 1 006 120 (+1060) человек,

танков ‒ 10 940 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22 814 (+3) ед,

артиллерийских систем – 29 228 (+20) ед,

РСЗО – 1419 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 1187 (+0) ед,

самолетов – 416 (+0) ед,

вертолетов – 337 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 981 (+177),

крылатые ракеты ‒ 3346 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 52 175 (+79) ед,

специальная техника ‒ 3916 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 17 июня – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об уязвимых воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки. Уничтожены 428 средств воздушного нападения противника, 262 сбиты огневыми средствами, 166 – локационно потеряны, а именно:

239 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 163 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;

2 аэробалистические Х-47 М2 "Кинжал" (1 — лок. втр.);

15 крылатых ракет Х-101;

8 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (1 – лок. втр.);

1 противорадиолокационная ракета Х-31П (лок. втр.).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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