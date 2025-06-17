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Потери врага по состоянию на 17 июня 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1200 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1210 сутки полномасштабной войны составляют 1006120 человек.
Потери России в войне на 17 июня 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 июня потеряла:
- личного состава – около 1 006 120 (+1060) человек,
- танков ‒ 10 940 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22 814 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 29 228 (+20) ед,
- РСЗО – 1419 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1187 (+0) ед,
- самолетов – 416 (+0) ед,
- вертолетов – 337 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 981 (+177),
- крылатые ракеты ‒ 3346 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 52 175 (+79) ед,
- специальная техника ‒ 3916 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 17 июня – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об уязвимых воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки. Уничтожены 428 средств воздушного нападения противника, 262 сбиты огневыми средствами, 166 – локационно потеряны, а именно:
239 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 163 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;
- 2 аэробалистические Х-47 М2 "Кинжал" (1 — лок. втр.);
- 15 крылатых ракет Х-101;
- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (1 – лок. втр.);
- 1 противорадиолокационная ракета Х-31П (лок. втр.).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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