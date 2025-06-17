Втрати ворога станом на 17 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1200 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1210 добу повномасштабної війни становлять 1 006 120 осіб.

Втрати Росії у війні на 17 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 17 червня втратила:

особового складу ‒ близько 1 006 120 (+1060) осіб,

танків ‒ 10 940 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 22 814 (+3) од,

артилерійських систем – 29 228 (+20) од,

РСЗВ – 1419 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1187 (+0) од,

літаків – 416 (+0) од,

гелікоптерів – 337 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40 981 (+177),

крилаті ракети ‒ 3346 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 52 175 (+79) од,

спеціальна техніка ‒ 3916 (+0) од.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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