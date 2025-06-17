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Втрати ворога станом на 17 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1200 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1210 добу повномасштабної війни становлять 1 006 120 осіб.
Втрати Росії у війні на 17 червня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 17 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 1 006 120 (+1060) осіб,
- танків ‒ 10 940 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22 814 (+3) од,
- артилерійських систем – 29 228 (+20) од,
- РСЗВ – 1419 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1187 (+0) од,
- літаків – 416 (+0) од,
- гелікоптерів – 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40 981 (+177),
- крилаті ракети ‒ 3346 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52 175 (+79) од,
- спеціальна техніка ‒ 3916 (+0) од.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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