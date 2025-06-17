Карта бойових дій в Україні на 17 червня 2025 року

Триває 1210-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 17 червня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень.

Вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 56 авіаційних ударів, застосували п’ять ракет та скинули 110 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3226 дронів-камікадзе та здійснили 5481 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 96 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Хотінь, Кияниця, Яблунівка Сумської області; Шахове Донецької області; Маліївка Дніпропетровської області; Малинівка, Ольгівське, Гуляйполе, Березове, Мала Токмачка, Кам’янське, Новоселівка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, п’ять артилерійських засобів та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 38 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 32 керовані бомби, а також здійснив 225 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах Довгенького та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове та в бік Голубівки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Копанки, Надія, Греківка, Рідкодуб та Колодязі.

На Сіверському напрямку в районі Григорівки противник один раз атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано 12 боєзіткнень у районах Часового Яру, Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак в районах Торецька, Диліївки та в бік Щербинівки, Русиного Яру і Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Шевченко Перше, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Новопавлівка, Андріївка та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку ворог 28 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Новосілка, Вільне Поле, Багатир, Бурлацьке та в бік Запоріжжя і Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили чотири наступальні дії ворожих підрозділів поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили два ворожих штурми поблизу Нестерянки.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів в районі Антонівського моста.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.