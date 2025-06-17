Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2025 года

Продолжается 1210-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 17 июня 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 56 авиационных ударов, применили пять ракет и сбросили 110 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3226 дронов-камикадзе и произвели 5481 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 96 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Хотинь, Кияница, Яблоновка Сумской области; Шахматное Донецкой области; Малиевка Днепропетровской области; Малиновка, Ольговское, Гуляйполе, Березово, Малая Токмачка, Каменское, Новоселовка Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств и один важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили 38 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив 32 управляемых бомбы, а также совершил 225 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах Довгенького и Каменки.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки окупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Загрызово и в сторону Голубовки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Надежда, Грековка, Редкодуб и Колодцы.

На Северском направлении в районе Григоровки противник однажды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано 12 боеприкосновений в районах Временного Яра, Курдюмовки, Орехово-Василовки и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак в районах Торецка, Дилиевки и в сторону Щербиновки, Русиного Яра и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Шевченко Первое, Луч, Удачное, Новосергеевка, Орехово, Котляровка, Новопавловка, Андреевка и Алексеевка.

На Новопавловском направлении враг 28 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Новоселка, Свободное Поле, Богатырь, Бурлацкое и в сторону Запорожья и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили четыре наступательных действия вражеских подразделений вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении наши защитники отразили два вражеских штурма вблизи Нестерянки.

На Приднепровском направлении украинские воины отразили атаку оккупантов в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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