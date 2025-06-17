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Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2025 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

Продолжается 1210-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 17 июня 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 56 авиационных ударов, применили пять ракет и сбросили 110 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3226 дронов-камикадзе и произвели 5481 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 96 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Хотинь, Кияница, Яблоновка Сумской области; Шахматное Донецкой области; Малиевка Днепропетровской области; Малиновка, Ольговское, Гуляйполе, Березово, Малая Токмачка, Каменское, Новоселовка Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств и один важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили 38 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив 32 управляемых бомбы, а также совершил 225 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах Довгенького и Каменки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2025 года

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки окупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Загрызово и в сторону Голубовки и Петропавловки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Надежда, Грековка, Редкодуб и Колодцы.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2025 года

На Северском направлении в районе Григоровки противник однажды атаковал позиции наших войск.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано 12 боеприкосновений в районах Временного Яра, Курдюмовки, Орехово-Василовки и в сторону Белой Горы.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 18 атак в районах Торецка, Дилиевки и в сторону Щербиновки, Русиного Яра и Яблоновки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Шевченко Первое, Луч, Удачное, Новосергеевка, Орехово, Котляровка, Новопавловка, Андреевка и Алексеевка.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2025 года

На Новопавловском направлении враг 28 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Новоселка, Свободное Поле, Богатырь, Бурлацкое и в сторону Запорожья и Шевченко.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2025 года

На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили четыре наступательных действия вражеских подразделений вблизи Малиновки.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2025 года

На Ореховском направлении наши защитники отразили два вражеских штурма вблизи Нестерянки.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2025 года

На Приднепровском направлении украинские воины отразили атаку оккупантов в районе Антоновского моста.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько