Потери врага по состоянию на 27 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1280 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1465 сутки полномасштабной войны составляют 1 265 130 человек.

Потери России в войне на 27 февраля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 февраля потеряла:

личного состава – около 1 265 130 (+1 280) человек;

танков – 11 706 (+2) ед;

боевых бронированных машин – 24 097 (+6) ед;

артиллерийских систем – 37 631 (+17) ед;

РСЗО – 1 659 (+0) ед;

средства ПВО – 1305 (+0) ед;

самолетов – 435 (+0) ед;

вертолетов – 348 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 148 021 (+883) ед;

крылатые ракеты – 4 384 (+37) ед;

корабли/катера – 29 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 80 180 (+116) ед;

специальная техника – 4075 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 27 февраля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбиты/подавлены 165 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 14 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

