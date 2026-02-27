- Тип
Потери врага по состоянию на 27 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1280 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1465 сутки полномасштабной войны составляют 1 265 130 человек.
Потери России в войне на 27 февраля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 февраля потеряла:
- личного состава – около 1 265 130 (+1 280) человек;
- танков – 11 706 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 24 097 (+6) ед;
- артиллерийских систем – 37 631 (+17) ед;
- РСЗО – 1 659 (+0) ед;
- средства ПВО – 1305 (+0) ед;
- самолетов – 435 (+0) ед;
- вертолетов – 348 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 148 021 (+883) ед;
- крылатые ракеты – 4 384 (+37) ед;
- корабли/катера – 29 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 80 180 (+116) ед;
- специальная техника – 4075 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 27 февраля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбиты/подавлены 165 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 14 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
