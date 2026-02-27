Втрати ворога станом на 27 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1280 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1465 добу повномасштабної війни становлять 1 265 130 осіб.

Втрати Росії у війні на 27 лютого 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 27 лютого втратила:

особового складу – близько 1 265 130 (+1 280) осіб;

танків – 11 706 (+2) од;

бойових броньованих машин – 24 097 (+6) од;

артилерійських систем – 37 631 (+17) од;

РСЗВ – 1 659 (+0) од;

засоби ППО – 1 305 (+0) од;

літаків – 435 (+0) од;

гелікоптерів – 348 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 148 021 (+883) од;

крилаті ракети – 4 384 (+37) од;

кораблі / катери – 29 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 80 180 (+116) од;

спеціальна техніка – 4 075 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 27 лютого

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 165 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

