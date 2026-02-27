Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,24

--0,02

EUR

50,96

-0,00

Готівковий курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,30

51,15

Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1465-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 27 лютого 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2026 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 230 бойових зіткнень.

Вчора загарбники завдали по території України двох ракетних ударів, застосувавши 44 ракети, 80 авіаційних ударів, скинувши 268 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 6607 дронів-камікадзе та здійснили 3154 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 71 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема, Олександроград Донецької області; Іванівка, Лісне, Маломихайлівка, Писанці, Покровське Дніпропетровської області; Верхня Терса, Терсянка, Зелене, Шевченківське, Воздвижівка, Долинка, Копані, Оріхів, Преображенка, Веселянка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та три інші важливі об’єкти російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники відбили одну атаку противника. Ворог завдав чотирьох авіаударів, скинувши одинадцять керованих бомб, здійснив 112 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, шість з яких — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Піщане, Кругле, Нестерне, Чугунівка та у бік Зеленого, Охрімівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2026 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Кругляківки та в бік Курилівки, Богуславки, Новоплатонівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2026 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися вперед у бік Червоного Ставу, Новоєгорівки, Дробишевого, Ставків, Лиману та в районі Зарічного, Новоселівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2026 року

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили вісім спроб окупантів просунутися вперед, у районах Ямполя, Закітного та у бік Рай-Олександрівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2026 року

На Краматорському напрямку росіяни двічі намагались йти до позицій наших військ, у районах Оріхово-Василівки та Бондарного.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та в бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Берестка, Степанівки, Софіївки, Новопавлівки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Новопідгороднє.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2026 року

На Олександрівському напрямку ворог десять разів атакував наші позиції, у районах населених пунктів Тернове, Злагода та у бік Вербового, Вишневого, Олександрограда.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2026 року

На Гуляйпільському напрямку противник 35 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Добропілля, Гуляйполя та у бік населених пунктів Залізничне, Староукраїнка, Гірке, Варварівка, Оленокостянтинівка, Святопетрівка, Чарівне.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2026 року

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворожих наступальних дій не зафіксовано.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2026 року
Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 27 лютого 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько