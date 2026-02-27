Карта боевых действий в Украине на 27 февраля 2026 года

Продолжается 1465-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 27 февраля 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 230 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара, применив 44 ракеты, 80 авиационных ударов, сбросив 268 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 6607 дронов-камикадзе и произвели 3154 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 71 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности, Александроград Донецкой области; Ивановка, Лесное, Маломихайловка, Писанцы, Покровское Днепропетровской области; Верхняя Терса, Терсянка, Зеленое, Шевченковское, Воздвижовка, Долинка, Копани, Орехов, Преображенка, Радуга Запорожской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и три других важных объекта российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши защитники отбили одну атаку противника. Враг нанес четырех авиаударов, сбросив одиннадцать управляемых бомб, совершил 112 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, шесть из которых из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Песчаное, Круглое, Нестерное, Чугуновка и в сторону Зеленого, Охримовки.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе Кругляковки и в сторону Куриловки, Богуславки, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться вперед в сторону Красного Става, Новоегоровки, Дробышевого, Ставков, Лимана и в районе Заречного, Новоселовки.

На Славянском направлении наши защитники отразили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Ямполя, Закотного и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении россияне дважды пытались идти к позициям наших войск в районах Орехово-Василовки и Бондарного.

На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Берестка, Степановки, Софиевки, Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Муравко, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Гришино, Сергеевка, Новоподгородное.

На Александровском направлении враг десять раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Терново, Согласие и в сторону Вербового, Вишневого, Александрограда.

На Гуляйпольском направлении противник 35 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников, в районах Доброполья, Гуляйполя и в сторону населенных пунктов Железнодорожное, Староукраинка, Горькое, Варваровка, Леноконстантиновка, Святопетровка, Волшебное.

На Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий врага не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

