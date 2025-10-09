- Тип
Потери врага по состоянию на 9 октября 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1020 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1324 сутки полномасштабной войны составляют 1 119 390 человек.
Потери России в войне на 9 октября 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 октября потеряла:
- личного состава – около 1119390 (+1020) человек;
- танков – 11241 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 23325 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 33534 (+15) ед;
- РСЗО – 1517 (+0) ед;
- средства ПВО – 1225 (+0) ед;
- самолетов – 427 (+0) ед;
- вертолетов – 346 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 68293 (+328) ед;
- крылатые ракеты – 3841 (+0) ед;
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подлодки – 1 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны - 63705 (+55) ед;
- специальная техника – 3973 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 9 октября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 87 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
