Потери врага по состоянию на 9 октября 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1020 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1324 сутки полномасштабной войны составляют 1 119 390 человек.

Потери России в войне на 9 октября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 октября потеряла:

личного состава – около 1119390 (+1020) человек;

танков – 11241 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 23325 (+1) ед;

артиллерийских систем – 33534 (+15) ед;

РСЗО – 1517 (+0) ед;

средства ПВО – 1225 (+0) ед;

самолетов – 427 (+0) ед;

вертолетов – 346 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 68293 (+328) ед;

крылатые ракеты – 3841 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 1 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны - 63705 (+55) ед;

специальная техника – 3973 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 9 октября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 87 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

