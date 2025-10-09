Втрати ворога станом на 9 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1020 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1324 добу повномасштабної війни становлять 1 119 390 осіб.

Втрати Росії у війні на 9 жовтня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 жовтня втратила:

особового складу – близько 1119390 (+1020) осіб;

танків – 11241 (+1) од.;

бойових броньованих машин – 23325 (+1) од.;

артилерійських систем – 33534 (+15) од.;

РСЗВ – 1517 (+0) од.;

засоби ППО – 1225 (+0) од.;

літаків – 427 (+0) од.;

гелікоптерів – 346 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 68293 (+328) од.;

крилаті ракети – 3841 (+0) од.;

кораблі / катери – 28 (+0) од.;

підводні човни – 1 (+0) од.;

автомобільна техніка та автоцистерни – 63705 (+55) од.;

спеціальна техніка – 3973 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 9 жовтня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 87 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

