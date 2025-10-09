- Тип
Втрати ворога станом на 9 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1020 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1324 добу повномасштабної війни становлять 1 119 390 осіб.
Втрати Росії у війні на 9 жовтня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1119390 (+1020) осіб;
- танків – 11241 (+1) од.;
- бойових броньованих машин – 23325 (+1) од.;
- артилерійських систем – 33534 (+15) од.;
- РСЗВ – 1517 (+0) од.;
- засоби ППО – 1225 (+0) од.;
- літаків – 427 (+0) од.;
- гелікоптерів – 346 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 68293 (+328) од.;
- крилаті ракети – 3841 (+0) од.;
- кораблі / катери – 28 (+0) од.;
- підводні човни – 1 (+0) од.;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63705 (+55) од.;
- спеціальна техніка – 3973 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 9 жовтня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 87 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
