Війна
Новини
Карта бойових дій в Україні на 9 жовтня 2025 року

війна, ЗСУ, військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1324-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 9 жовтня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 9 жовтня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 9 жовтня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 9 жовтня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 9 жовтня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 9 жовтня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 9 жовтня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 9 жовтня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 9 жовтня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 9 жовтня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 9 жовтня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 9 жовтня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 9 жовтня 2025 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 9 жовтня 2025 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 9 жовтня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 217 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 87 авіаційних ударів, скинув 192 керовані бомби. Крім цього, було залучено для ураження 5827 дронів-камікадзе та здійснено 4192 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, з яких 118 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Степногірськ, Лук’янівське, Приморське, Григорівка Запорізької області; Придніпровське, Вірівка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, два пункти управління безпілотними апаратами, склад матеріально-технічних засобів та два ворожі командно-спостережні пункти.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано дев’ять бойових зіткнень. Противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 33 керовані авіабомби та здійснив 179 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 9 жовтня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 34 бойові зіткнення в районах Вовчанська, Западного, Довгенького, в бік Колодязного, Кутьківки, Одрадного, Дворічанського, Липців.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 9 жовтня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Куп’янська, Степової Новоселівки та в бік Курилівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 9 жовтня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Дерилове, Карпівка, Торське та в напрямку Ольгівки й Нового Миру.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 9 жовтня 2025 року

На Слов’янському напрямку противник десять разів атакував позиції Сил оборони у районах Ямполя, Виїмки, Федорівки, Дронівки та Григорівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 9 жовтня 2025 року

Минулої доби на Краматорському напрямку ворог не проводив наступальних дій.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 9 жовтня 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив сімнадцять атак поблизу Русиного Яру, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Полтавки та в напрямку Костянтинівки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 9 жовтня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 атак агресора в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Червоний Лиман, Лисівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Дачне, Муравка та в напрямку населених пунктів Мирноград, Балаган, Покровськ, Філія.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 9 жовтня 2025 року

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили сорок ворожих штурмів у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Піддубне, Соснівка, Філія, Січневе, Комишуваха, Вороне, Вербове, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Полтавка, Малинівка.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 9 жовтня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 9 жовтня 2025 року

На Оріхівському напрямку минулої доби відбулося дев’ять боєзіткнень – окупанти намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Степове, Кам’янське та у напрямку Новоандріївки.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 9 жовтня 2025 року

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку загарбників у бік Антонівського мосту.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 9 жовтня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько