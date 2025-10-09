- Тип
Карта боевых действий в Украине на 9 октября 2025 года
Продолжается 1324-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 9 октября 2025 г.
Последние данные со отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 217 боевых столкновений.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 87 авиационных ударов, сбросил 192 управляемые бомбы. Кроме этого, было привлечено для поражения 5827 дронов-камикадзе и произведено 4192 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 118 – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Белогорье, Степногорск, Лукьяновское, Приморское, Григоровка Запорожской области; Приднепровское, Веровка Херсонской области.
Последние новости с фронта сегодня
Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, два пункта управления беспилотными аппаратами, состав материально-технических средств и два вражеских командно-наблюдательных пункта.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за сутки зафиксировано девять боевых столкновений. Противник нанес 12 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 33 управляемых авиабомба и совершил 179 артиллерийских обстрелов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло 34 боевых столкновения в районах Волчанска, Западного, Довгенького, в сторону Колодязного, Кутьковки, Отрадного, Двуречанского, Липцев.
На Купянском направлении за сутки зафиксировано семь атак окупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Купянска, Степной Новоселовки и в сторону Куриловки.
На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новомихайловка, Шандриголово, Дерилово, Карповка, Торское и в направлении Ольговки и Нового Мира.
На Славянском направлении противник десять раз атаковал позиции Сил обороны в районах Ямполя, Выемки, Федоровки, Дроновки и Григорьевки.
За прошедшие сутки на Краматорском направлении враг не предпринимал наступательных действий.
На Константиновском направлении враг совершил семнадцать атак вблизи Русиного Яра, Александро-Шультиного, Щербиновки, Плещеевки, Полтавки и в направлении Константиновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 58 атак агрессора в районах населенных пунктов Уют, Никаноровка, Красный Лиман, Лисовка, Родинское, Новоэкономическое, Миролюбовка, Дачное, Муравка и в направлении населенных пунктов Мирноград, Балаган, Покровск, Филиал.
На Александровском направлении Силы обороны отразили сорок вражеских штурмов в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Поддубное, Сосновка, Филиал, Январь, Камышеваха, Вороне, Вербовое, Алексеевка, Новониколаевка, Новогригоровка, Полтавка, Малиновка.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не производил.
На Ореховском направлении за прошедшие сутки произошло девять боевых столкновений – оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степное, Каменское и в направлении Новоандреевки.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну атаку захватчиков в сторону Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
