Карта боевых действий в Украине на 9 октября 2025 года

Продолжается 1324-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 9 октября 2025 г.

Последние данные со отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 217 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 87 авиационных ударов, сбросил 192 управляемые бомбы. Кроме этого, было привлечено для поражения 5827 дронов-камикадзе и произведено 4192 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 118 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Белогорье, Степногорск, Лукьяновское, Приморское, Григоровка Запорожской области; Приднепровское, Веровка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, два пункта управления беспилотными аппаратами, состав материально-технических средств и два вражеских командно-наблюдательных пункта.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за сутки зафиксировано девять боевых столкновений. Противник нанес 12 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 33 управляемых авиабомба и совершил 179 артиллерийских обстрелов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 34 боевых столкновения в районах Волчанска, Западного, Довгенького, в сторону Колодязного, Кутьковки, Отрадного, Двуречанского, Липцев.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано семь атак окупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Купянска, Степной Новоселовки и в сторону Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новомихайловка, Шандриголово, Дерилово, Карповка, Торское и в направлении Ольговки и Нового Мира.

На Славянском направлении противник десять раз атаковал позиции Сил обороны в районах Ямполя, Выемки, Федоровки, Дроновки и Григорьевки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении враг не предпринимал наступательных действий.

На Константиновском направлении враг совершил семнадцать атак вблизи Русиного Яра, Александро-Шультиного, Щербиновки, Плещеевки, Полтавки и в направлении Константиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 атак агрессора в районах населенных пунктов Уют, Никаноровка, Красный Лиман, Лисовка, Родинское, Новоэкономическое, Миролюбовка, Дачное, Муравка и в направлении населенных пунктов Мирноград, Балаган, Покровск, Филиал.

На Александровском направлении Силы обороны отразили сорок вражеских штурмов в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Поддубное, Сосновка, Филиал, Январь, Камышеваха, Вороне, Вербовое, Алексеевка, Новониколаевка, Новогригоровка, Полтавка, Малиновка.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не производил.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки произошло девять боевых столкновений – оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степное, Каменское и в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну атаку захватчиков в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

