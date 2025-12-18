- Категория
Правительство утвердило порядок компенсации за переоборудование авто для лиц с инвалидностью: как получить до 50 000 грн
Кабмин утвердил акт, определяющий механизм денежной компенсации лицам с инвалидностью и лицам с ограничениями повседневного функционирования за переоборудование легковых автомобилей. Компенсация выплачивается в размере фактически понесенных расходов по переоборудованию авто, но не более 50 000 гривен.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.
Кто имеет право на компенсацию?
Право на компенсацию имеют лица, ранее не получавшие такую выплату по другим бюджетным программам или если с момента предварительной компенсации прошло более 7 лет. Повторная компенсация также возможна при потере автомобиля в результате боевых действий или при переоборудовании другого авто, приобретенного в собственность (не ранее чем через 7 лет после предварительной выплаты).
Как подать заявление?
Подать заявление на получение компенсации можно в течение трех месяцев со дня регистрации переоборудованного автомобиля.
Обращение подается в территориальное отделение Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью (ФСОО):
- в бумажной форме;
- через электронный кабинет человека на социальном вебпортале электронных услуг Минсоцполитики;
- через единый государственный вебпортал электронных услуг "Действие".
Назначение и выплата компенсации осуществляется за счет бюджетной программы в порядке очередности подачи заявлений. Решение принимает территориальное отделение ФССОИ после проверки поданных документов и данных из государственных реестров.
Ранее сообщалось, что в Киеве утвердили порядок частичной компенсации расходов на переоборудование квартир для ветеранов и ветеранок с инвалидностью I и II групп.