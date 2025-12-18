Правительство утвердило порядок компенсации за переоборудование авто для лиц с инвалидностью: как получить до 50 000 грн

Кабмин утвердил акт, определяющий механизм денежной компенсации лицам с инвалидностью и лицам с ограничениями повседневного функционирования за переоборудование легковых автомобилей. Компенсация выплачивается в размере фактически понесенных расходов по переоборудованию авто, но не более 50 000 гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Кто имеет право на компенсацию?

Право на компенсацию имеют лица, ранее не получавшие такую выплату по другим бюджетным программам или если с момента предварительной компенсации прошло более 7 лет. Повторная компенсация также возможна при потере автомобиля в результате боевых действий или при переоборудовании другого авто, приобретенного в собственность (не ранее чем через 7 лет после предварительной выплаты).

Как подать заявление?

Подать заявление на получение компенсации можно в течение трех месяцев со дня регистрации переоборудованного автомобиля.

Обращение подается в территориальное отделение Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью (ФСОО):

в бумажной форме;

через электронный кабинет человека на социальном вебпортале электронных услуг Минсоцполитики;

через единый государственный вебпортал электронных услуг "Действие".

Назначение и выплата компенсации осуществляется за счет бюджетной программы в порядке очередности подачи заявлений. Решение принимает территориальное отделение ФССОИ после проверки поданных документов и данных из государственных реестров.

