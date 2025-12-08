В Киеве ветеранам будут компенсироваться до 500 тыс. грн за переоборудование квартир

В Киеве утвердили порядок частичной компенсации расходов на переоборудование квартир для ветеранов и ветеранок с инвалидностью I и II групп. Инициатива реализуется в рамках городской программы "Поддержка киевлян – защитников и защитниц".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на КГГА.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда. По ее словам, после ранений жилье часто становится неприспособленным к потребностям человека, поэтому город готов покрывать часть расходов по его адаптации.

Сумма компенсации может достигать 500 тысяч гривен. Она распространяется на работы по адаптации жилья, в частности:

расширение дверных проемов;

демонтаж и установка дверей;

демонтаж порогов;

обустройство санитарных комнат и кухонь;

монтаж перил;

перенос выключателей и розеток.

Для получения компенсации необходимо подать документы в Центр комплексной поддержки участников боевых действий "Киев милитари хаб".

Заявления и консультации принимаются в:

Киев Милитари Хаб – ул. Крещатик, 25 и 36, тел. 0-800-300-633;

Департамент социальной и ветеранской политики КГГА – просп. Любомира Гузара, 7, каб. 116, тел. (044) 366-59-40.

Также отметим, что военнослужащие Вооруженных сил Украины и другие составляющие Сил обороны могут получить денежную компенсацию за аренду жилья по месту службы, если у них отсутствует собственное жилье на этой территории.