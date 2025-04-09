Минобороны изменяет подходы к обеспечению военных жильем: разработана новая концепция

Министерство обороны Украины кардинально изменяет подход к жилищному обеспечению военнослужащих и их семей. Главное управление капитальных вложений ведомства разработало проект Концепции Государственной целевой программы обеспечения жильем военнослужащих ВСУ и лиц, уволенных с военной службы.

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Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Концепция разработана во исполнение Указа президента Украины от 17 сентября 2021 года № 473/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года " О стратегическом оборонном бюллетень Украины". Реализацию положений предполагается осуществлять в течение трех лет после одобрения Кабмином.

Документ прошел внутреннее согласование и передан на рассмотрение центральным органам исполнительной власти.

"Мы стремимся создать прозрачную и эффективную систему, которая будет учитывать потребности различных категорий военных, и в первую очередь – участников боевых действий, семей погибших, тяжелораненых, уволенных с военной службы", – отметил заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Также завершается подготовка к цифровизации процесса квартирного учета военнослужащих. Это обеспечит контроль использования жилого фонда.

По словам Мельника, разработан и утвержден алгоритм исключения служебного жилья из соответствующего фонда Минобороны. Это позволит тысячам семей военных, проживающих сейчас в служебном жилье, получить право на постоянное проживание в нем.

Напомним, военнослужащие Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны могут получить денежную компенсацию за аренду жилья по месту службы, если у них отсутствует собственное жилье на этой территории.