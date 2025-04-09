Міноборони змінює підходи до забезпечення військових житлом: розроблена нова концепція

Міністерство оборони України кардинально змінює підхід до житлового забезпечення військовослужбовців та їхніх сімей. Головне управління капітальних вкладень відомства розробило проєкт Концепції Державної цільової програми забезпечення житлом військовослужбовців ЗСУ та осіб, звільнених з військової служби.

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Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Концепцію розроблено на виконання Указу президента України від 17 вересня 2021 року № 473/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року "Про стратегічний оборонний бюлетень України". Реалізацію положень передбачається здійснювати протягом трьох років після її схвалення Кабміном.

Зазначається, що документ пройшов внутрішнє погодження та переданий на розгляд центральним органам виконавчої влади.

"Ми прагнемо створити прозору та ефективну систему, яка враховуватиме потреби різних категорій військових, і першочергово – учасників бойових дій, сімей загиблих, важкопоранених, звільнених з військової служби", – зазначив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Також завершується підготовка до цифровізації процесу квартирного обліку військовослужбовців. Це забезпечить контроль за використанням житлового фонду.

За словами Мельника, розроблено та затверджено алгоритм виключення службового житла з відповідного фонду Міноборони. Це дозволить тисячам сімей військових, які зараз проживають у службовому житлі, отримати право на постійне проживання у ньому.

Нагадаємо, військовослужбовці Збройних сил України та інших складових Сил оборони можуть отримати грошову компенсацію за оренду житла за місцем служби, якщо у них відсутнє власне житло на цій території.