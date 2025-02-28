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Уряд виділив понад 1 млрд грн допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців ГУР

ГУР МО
Фото: УНІАН

Кабінет міністрів виділив 1,1 млрд грн для надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців Головного управління розвідки Міноборони. Відповідне рішення ухвалено на засіданні у пʼятницю, 28 лютого.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, з резервного фонду державного бюджету виділено на безповоротній основі 1 мільярд 115 мільйонів 270 тисяч гривень на одноразову грошову допомогу сім'ям загиблих військовослужбовців ГУР МО України.

За січень із держбюджету на оборону виділили 131 млрд грн

У січні 2025 року на потреби безпеки та оборони з державного бюджету було спрямовано 131 мільярд гривень, що становить 61,2% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. Військові видатки покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень. Кошти пішли на:

  • на грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
  • придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування);
  • придбання пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
  • медичне забезпечення;
  • інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2025 рік на потреби безпеки та оборони передбачено 2,23 трлн грн, що становить 26,3% ВВП України. Військові видатки включають грошове, речове та продовольче забезпечення військових, придбання озброєння, військової техніки та підтримку оборонно-промислового комплексу.

Автор:
Тетяна Бесараб