Правительство выделило более 1 млрд грн помощи семьям погибших военнослужащих ГУР

Кабинет министров выделил 1,1 млрд грн для единовременной денежной помощи семьям погибших военнослужащих Главного управления разведки Минобороны. Соответствующее решение было принято на заседании в пятницу, 28 февраля.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, из резервного фонда государственного бюджета выделено на безвозвратной основе 1 миллиард 115 миллионов 270 тысяч гривен на единовременную денежную помощь семьям погибших военнослужащих ГУР МО Украины.

За январь из госбюджета на оборону выделили 131 млрд грн

В январе 2025 года на нужды безопасности и обороны из государственного бюджета было направлено 131 миллиард гривен, что составляет 61,2% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. Военные расходы покрываются исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований. Средства пошли на:

на денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки);

приобретение горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

медицинское обеспечение;

другие расходы по обеспечению деятельности соответствующих органов и формирований.

Напомним, в государственном бюджете на 2025 год на нужды безопасности и обороны предусмотрено 2,23 трлн. грн., что составляет 26,3% ВВП Украины. Военные расходы включают в себя денежное, вещественное и продовольственное обеспечение военных, приобретение вооружения, военной техники и поддержку оборонно-промышленного комплекса.