У Києві ветеранам компенсуватимуть до 500 тис. грн за переобладнання квартир

У Києві затвердили порядок часткової компенсації витрат на переобладнання квартир для ветеранів і ветеранок з інвалідністю І та ІІ груп. Ініціатива реалізується в межах міської програми "Підтримка киян – захисників і захисниць".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на КМДА.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда. За її словами, після поранень житло часто стає непристосованим до потреб людини, тому місто готове покривати частину витрат на його адаптацію.

Сума компенсації може сягати до 500 тисяч гривень. Вона поширюється на роботи з адаптації житла, зокрема:

розширення дверних прорізів;

демонтаж і монтаж дверей;

демонтаж порогів;

облаштування санітарних кімнат і кухонь;

монтаж поручнів;

перенесення вимикачів і розеток.

Для отримання компенсації необхідно подати документи до Центру комплексної підтримки учасників бойових дій "Київ мілітарі хаб".

Заяви та консультації приймають у:

Київ Мілітарі Хаб – вул. Хрещатик, 25 та 36, тел. 0-800-300-633;

Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА – просп. Любомира Гузара, 7, каб. 116, тел. (044) 366-59-40.

Також зазначимо, що військовослужбовці Збройних сил України та інших складових Сил оборони можуть отримати грошову компенсацію за оренду житла за місцем служби, якщо у них відсутнє власне житло на цій території.