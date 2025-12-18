Уряд затвердив порядок компенсації за переобладнання авто для осіб з інвалідністю: як отримати до 50 000 грн

Кабмін затвердив акт, який визначає механізм надання грошової компенсації особам з інвалідністю та особам з обмеженнями повсякденного функціонування за переобладнання легкових автомобілів. Компенсація виплачується у розмірі фактично понесених витрат на переобладнання авто, але не більше 50 000 гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Хто має право на компенсацію?

Право на компенсацію мають особи, які раніше не отримували таку виплату за іншими бюджетними програмами або якщо з моменту попередньої компенсації минуло понад 7 років. Повторна компенсація також можлива у разі втрати автомобіля внаслідок бойових дій або при переобладнанні іншого авто, набутого у власність (не раніше ніж через 7 років після попередньої виплати).

Як подати заяву?

Подати заяву на отримання компенсації можна протягом трьох місяців з дати реєстрації переобладнаного автомобіля.

Звернення подається до територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (ФСЗОІ):

у паперовій формі;

через електронний кабінет особи на соціальному вебпорталі електронних послуг Мінсоцполітики;

через єдиний державний вебпортал електронних послуг "Дія".

Призначення та виплата компенсації здійснюються за кошти бюджетної програми у порядку черговості подання заяв. Рішення ухвалює територіальне відділення ФСЗОІ після перевірки поданих документів і даних з державних реєстрів.

