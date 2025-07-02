Кабмин выделило еще 700 млн грн на компенсации за приобретение отечественной сельхозтехники: детали

Правительство 2 июля принял решение выделить дополнительно 700 миллионов гривен на программу частичной компенсации 25% стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования украинского производства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства экономики Украины.

"Дополнительные 700 миллионов гривен помогут агропроизводителям продолжить обновлять парк оборудования на выгодных условиях, а также стимулируют дополнительный спрос на продукцию предприятий, производящих технику и оборудование для агросектора. За первые шесть месяцев текущего этапа программы машиностроители уже реализовали более 3 400 единиц отечественной техники на более чем 2,4 миллиарда гривен", - отметил заместитель министра Андрей Телюпа.

По его словам, стабильное финансирование программы позволит предприятиям не только увеличить производство, но создать сотни новых рабочих мест. Агробизнес за первое полугодие уже получили более 492 млн грн компенсаций.

По расчетам Минэкономики, выделение дополнительных 700 млн грн позволит удовлетворить до 3 тысяч заявок сельскохозяйственных товаропроизводителей, будет способствовать росту доли отечественной техники на рынке, а также созданию 600-700 новых рабочих мест.

За какую технику выплачивают компенсацию?

Компенсация 25% стоимости (без НДС) предоставляется за сельскохозяйственную технику и оборудование, содержащую не менее 60% украинской составляющей. Для отдельных категорий комбайнов, тракторов, самоходных опрыскивателей и зерновозов действуют специальные условия. Список агротехники и оборудования, с подтвержденным уровнем локализации публикуется на сайте министерства экономики. В настоящее время в нем 13 807 технических наименований от 157 производителей.

В 2024 году по программе компенсации 25% было приобретено 5311 единиц техники на сумму более 4,2 млрд грн.

Напомним, Министерство экономики утвердило новое распределение средств по программе компенсации 25% от стоимости украинской сельскохозяйственной техники и оборудования. По майским заявкам 50 агропроизводителей получат компенсацию на общую сумму более 6,8 млн. грн.