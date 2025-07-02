Кабмін виділив ще 700 млн грн на компенсації за придбання вітчизняної сільгосптехніки: деталі

Уряд 2 липня ухвалив рішення виділити додатково 700 мільйонів гривень на програму часткової компенсації 25% вартості сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

"Додаткові 700 мільйонів гривень допоможуть агровиробникам продовжити оновлювати парк обладнання на вигідних умовах, а також стимулюють додатковий попит на продукцію підприємств, які виробляють техніку та обладнання для агросектору. За перші шість місяців поточного етапу програми машинобудівники вже реалізували понад 3 400 одиниць вітчизняної техніки на понад 2,4 мільярда гривень", — зазначив заступник міністра Андрій Телюпа.

За його словами, стабільне фінансування програми дозволить підприємствам не лише збільшити виробництво, а й створити сотні нових робочих місць. Агробізнес за перше півріччя вже отримали понад 492 млн грн компенсацій.

За розрахунками Мінекономіки, виділення додаткових 700 млн грн дозволить задовольнити до 3 тисяч заявок сільськогосподарських товаровиробників, сприятиме зростанню частки вітчизняної техніки на ринку, а також створенню 600–700 нових робочих місць.

За яку техніку виплачують компенсацію?

Компенсація 25% вартості (без ПДВ) надається за сільськогосподарські техніку та обладнання, яка містить не менше 60% української складової. Для окремих категорій – комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів діють спеціальні умови. Перелік агротехніки та обладнання, з підтвердженим рівнем локалізації публікується на сайті міністерства економіки. Наразі в ньому 13 807 технічних найменувань від 157 виробників.

У 2024 році за програмою компенсації 25% було придбано 5 311 одиниць техніки на суму понад 4,2 млрд грн.

Нагадаємо, Міністерство економіки затвердило новий розподіл коштів за програмою компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання. За травневими заявками 50 агровиробників отримають компенсацію на загальну суму понад 6,8 млн грн.