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Компенсації за сільгосптехніку: ще 50 аграріїв отримають понад 6,8 млн грн за травень
Міністерство економіки України затвердило новий розподіл коштів за програмою компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання. За травневими заявками 50 агровиробників отримають компенсацію на загальну суму понад 6,8 млн грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.
Ці кошти отримають 50 агровиробників, які у травні придбали 65 одиниць техніки загальною вартістю понад 27 млн грн в межах програми компенсації 25% вартості (без ПДВ) української сільськогосподарської техніки.
Заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа зазначив, що ця програма є важливим інструментом для розвитку виробників у рамках ініціативи "Зроблено в Україні".
Він також нагадав, що програма діє протягом усього року, хоча прийом заявок для виплат у межах поточного бюджету триває до 1 грудня, тому агровиробники мають час і можливості для планування покупки та отримання компенсації, проте зволікати не варто.
Яку техніку придбали аграрії?
Завдяки програмі компенсації агровиробники придбали широкий спектр української сільськогосподарської техніки та обладнання. Серед них: культиватори різних типів, сівалки, обприскувачі, борони, подрібнювачі, плуги, автомобільні ваги, котки, вакуумні напівпричепи-цистерни, розкидачі добрив, елеваторні підйомники для зерна, бункери-накопичувачі, обладнання для утримання дійного стада, маніпулятори та додаткове обладнання.
Де найбільше подали заявок
Загалом у травні до програми долучилися агропідприємства з 17 областей України. Найбільше заявок подали аграрії з:
- · Дніпропетровської області — 7 заявок;
- · Миколаївської області — 6;
- · Київської та Черкаської областей — по 5.
Банки-лідери за обсягами компенсацій
Виплати компенсацій за поданими заявками здійснюватимуться через 9 банків-учасників програми. Найбільші обсяги компенсацій будуть перераховані через:
- Укргазбанк — 2,89 млн грн,
- ПриватБанк — 2,46 млн грн,
- Укрексімбанк — 0,83 млн грн.
Загалом в програмі беруть участь 34 банки.
Нагадаємо, Мінекономіки вчетверте у 2025 році оновило Перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких (без ПДВ) компенсується державою. Цього разу додано 524 нові найменування та 10 нових виробників.