Компенсації за сільгосптехніку: ще 50 аграріїв отримають понад 6,8 млн грн за травень

Міністерство економіки України затвердило новий розподіл коштів за програмою компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання. За травневими заявками 50 агровиробників отримають компенсацію на загальну суму понад 6,8 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

Ці кошти отримають 50 агровиробників, які у травні придбали 65 одиниць техніки загальною вартістю понад 27 млн грн в межах програми компенсації 25% вартості (без ПДВ) української сільськогосподарської техніки.

Заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа зазначив, що ця програма є важливим інструментом для розвитку виробників у рамках ініціативи "Зроблено в Україні".

Він також нагадав, що програма діє протягом усього року, хоча прийом заявок для виплат у межах поточного бюджету триває до 1 грудня, тому агровиробники мають час і можливості для планування покупки та отримання компенсації, проте зволікати не варто.

Яку техніку придбали аграрії?

Завдяки програмі компенсації агровиробники придбали широкий спектр української сільськогосподарської техніки та обладнання. Серед них: культиватори різних типів, сівалки, обприскувачі, борони, подрібнювачі, плуги, автомобільні ваги, котки, вакуумні напівпричепи-цистерни, розкидачі добрив, елеваторні підйомники для зерна, бункери-накопичувачі, обладнання для утримання дійного стада, маніпулятори та додаткове обладнання.

Де найбільше подали заявок

Загалом у травні до програми долучилися агропідприємства з 17 областей України. Найбільше заявок подали аграрії з:

· Дніпропетровської області — 7 заявок;

· Миколаївської області — 6;

· Київської та Черкаської областей — по 5.

Банки-лідери за обсягами компенсацій

Виплати компенсацій за поданими заявками здійснюватимуться через 9 банків-учасників програми. Найбільші обсяги компенсацій будуть перераховані через:

Укргазбанк — 2,89 млн грн,

ПриватБанк — 2,46 млн грн,

Укрексімбанк — 0,83 млн грн.

Загалом в програмі беруть участь 34 банки.

Нагадаємо, Мінекономіки вчетверте у 2025 році оновило Перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких (без ПДВ) компенсується державою. Цього разу додано 524 нові найменування та 10 нових виробників.