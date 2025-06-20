Техніки для аграріїв з 25% компенсацією стане більше: до переліку додано понад 500 нових позицій

Мінекономіки вчетверте у 2025 році оновило Перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких (без ПДВ) компенсується державою. Цього разу додано 524 нові найменування та 10 нових виробників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

Загалом у переліку тепер 13 807 найменувань від 157 українських виробників, які підтвердили ступінь локалізації своєї продукції.

"Мінекономіки включило до переліку ще понад 500 найменувань агротехніки, у тому числі продукцію 10 нових українських виробників. Це дає агровиробникам більший вибір техніки з державною компенсацією 25% вартості – як для виробництва сільськогосподарської продукції, так і для її переробки", — зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Яке обладнання і техніку додали?

Серед нових позицій – сівалки, культиватори, глибокорозпушувачі, борони, обприскувачі, розсадосадильні машини, зерноочисне, зерносушильне та елеваторне обладнання, теплогенератори, обладнання для переробки картоплі, бункери, силоси та зрошувальні системи. З них 517 нових найменувань додали підприємства, які вже беруть участь у програмі.

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До Переліку увійшли 10 нових виробників з різних регіонів України:

ПБП "Вимал" (Чернігівська обл.);

ПП "Агромонтажбуд" (Київська обл.);

ТОВ "Варіант Агро Буд" (Закарпатська обл.);

ТОВ "ТМС-Трейдінг" (м. Черкаси);

ТОВ "Альтеп.Ком" (м. Чернігів);

ТОВ "Агро-Вігс" (м. Харків);

ПП "Метал-Макс" (Кіровоградська обл.);

ТОВ "Комплекс" (м. Дніпро);

ТОВ "Полі Пласт" (м. Кропивницький);

ПрАТ "Завод Фрегат" (Миколаївська обл.).

Варто зазначити, що у 2024 році за програмою компенсації 25% було придбано 5 311 одиниць техніки на суму понад 4,2 млрд грн. Держава компенсувала майже 877 млн грн.

Як працює програма компенсацій?

Компенсація 25% надається за сільськогосподарські техніку та обладнання, яка містить не менше 60% українських матеріалів та комплектуючих. Для окремих категорій — комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів діють спеціальні умови.

Агровиробники, щоб скористатися програмою компенсації 25% вартості, мають обрати техніку або обладнання з офіційного Переліку на сайті Мінекономіки, придбати його та подати заявку через уповноважений банк.

Нагадаємо, станом на 6 червня 2024 року до оновленого Переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, було включено продукцію ще 24 українських виробників.