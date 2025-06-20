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Техніки для аграріїв з 25% компенсацією стане більше: до переліку додано понад 500 нових позицій
Мінекономіки вчетверте у 2025 році оновило Перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких (без ПДВ) компенсується державою. Цього разу додано 524 нові найменування та 10 нових виробників.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.
Загалом у переліку тепер 13 807 найменувань від 157 українських виробників, які підтвердили ступінь локалізації своєї продукції.
"Мінекономіки включило до переліку ще понад 500 найменувань агротехніки, у тому числі продукцію 10 нових українських виробників. Це дає агровиробникам більший вибір техніки з державною компенсацією 25% вартості – як для виробництва сільськогосподарської продукції, так і для її переробки", — зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.
Яке обладнання і техніку додали?
Серед нових позицій – сівалки, культиватори, глибокорозпушувачі, борони, обприскувачі, розсадосадильні машини, зерноочисне, зерносушильне та елеваторне обладнання, теплогенератори, обладнання для переробки картоплі, бункери, силоси та зрошувальні системи. З них 517 нових найменувань додали підприємства, які вже беруть участь у програмі.
Нові виробники
До Переліку увійшли 10 нових виробників з різних регіонів України:
- ПБП "Вимал" (Чернігівська обл.);
- ПП "Агромонтажбуд" (Київська обл.);
- ТОВ "Варіант Агро Буд" (Закарпатська обл.);
- ТОВ "ТМС-Трейдінг" (м. Черкаси);
- ТОВ "Альтеп.Ком" (м. Чернігів);
- ТОВ "Агро-Вігс" (м. Харків);
- ПП "Метал-Макс" (Кіровоградська обл.);
- ТОВ "Комплекс" (м. Дніпро);
- ТОВ "Полі Пласт" (м. Кропивницький);
- ПрАТ "Завод Фрегат" (Миколаївська обл.).
Варто зазначити, що у 2024 році за програмою компенсації 25% було придбано 5 311 одиниць техніки на суму понад 4,2 млрд грн. Держава компенсувала майже 877 млн грн.
Як працює програма компенсацій?
Компенсація 25% надається за сільськогосподарські техніку та обладнання, яка містить не менше 60% українських матеріалів та комплектуючих. Для окремих категорій — комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів діють спеціальні умови.
Агровиробники, щоб скористатися програмою компенсації 25% вартості, мають обрати техніку або обладнання з офіційного Переліку на сайті Мінекономіки, придбати його та подати заявку через уповноважений банк.
Нагадаємо, станом на 6 червня 2024 року до оновленого Переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, було включено продукцію ще 24 українських виробників.