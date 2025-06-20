Техники для аграриев с 25% компенсацией станет больше: в перечень добавлено более 500 новых позиций

Минэкономики четвертый раз в 2025 году обновило Перечень отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, 25% стоимости которых (без НДС) компенсируется государством На этот раз добавлено 524 новых наименования и 10 новых производителей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства экономики Украины.

Всего в перечне теперь 13807 наименований от 157 украинских производителей, подтвердивших степень локализации своей продукции.

"Минэкономики включило в список еще более 500 наименований агротехники, в том числе продукцию 10 новых украинских производителей. Это дает агропроизводителям больший выбор техники с государственной компенсацией 25% стоимости – как для производства сельскохозяйственной продукции, так и для ее переработки", — отметил замминистра экономики Андрей Телюпа.

Какое оборудование и технику добавили?

Среди новых позиций – сеялки, культиваторы, глубокорыхлители, бороны, опрыскиватели, рассадосадочные машины, зерноочистительное, зерносушильное и элеваторное оборудование, теплогенераторы, оборудование для переработки картофеля, бункеры, силосы и оросительные системы. Из них 517 новых наименований добавили уже участвующие в программе предприятия.

Новый и производитель

В Перечень вошли 10 новых производителей из разных регионов Украины:

ЧБП "Вымал" (Черниговская обл.);

ЧП "Агромонтажстрой" (Киевская обл.);

ООО "Вариант Агро Строй" (Закарпатская обл.);

ООО "ТМС-Трейдинг" (г. Черкассы);

ООО "Альтеп.Ком" (г. Чернигов);

ООО "Агро-Вигс" (г. Харьков);

ЧП "Металл-Макс" (Кировоградская обл.);

ООО "Комплекс" (г. Днепр);

ООО "Поли Пласт" (г. Кропивницкий);

ЧАО "Завод Фрегат" (Николаевская обл.).

Следует отметить, что в 2024 году по программе компенсации 25% было приобретено 5311 единиц техники на сумму свыше 4,2 млрд грн. Государство компенсировало почти 877 млн. грн.

Как работает программа компенсаций?

Компенсация 25% предоставляется за сельскохозяйственную технику и оборудование, содержащую не менее 60% украинских материалов и комплектующих. Для отдельных категорий комбайнов, тракторов, самоходных опрыскивателей и зерновозов действуют специальные условия.

Агропроизводители, чтобы воспользоваться программой компенсации 25% стоимости, должны выбрать технику или оборудование из официального Перечня на сайте Минэкономики, приобрести его и подать заявку через уполномоченный банк.

Напомним, по состоянию на 6 июня 2024 года добавленного Перелика отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, стоимость которых частично компенсируется за счет бюджетных средств, была включена продукция еще 24 украинских производителей.