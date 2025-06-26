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Компенсации за сельхозтехнику: еще 50 аграриев получат более 6,8 млн грн за май

сельхозтехника
Минэкономики утвердило компенсации на 6,8 млн грн. / Depositphotos

Министерство экономики Украины утвердило новое распределение средств по программе компенсации 25% от стоимости украинской сельскохозяйственной техники и оборудования. По майским заявкам 50 агропроизводителей получат компенсацию на общую сумму более 6,8 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

Эти средства получат 50 агропроизводителей, которые в мае приобрели 65 единиц техники общей стоимостью более 27 млн грн. в рамках программы компенсации 25% стоимости (без НДС) украинской сельскохозяйственной техники.

Заместитель Министра экономики Украины Андрей Телюпа отметил, что эта программа является важным инструментом развития производителей в рамках инициативы "Сделано в Украине".

Он также напомнил, что программа действует в течение всего года, хотя прием заявок для выплат в рамках текущего бюджета длится до 1 декабря, поэтому у агропроизводителей есть время и возможности для планирования покупки и получения компенсации, однако медлить не стоит.

Какую технику приобрели аграрии?

Благодаря программе компенсации агропроизводители приобрели широкий спектр украинской сельскохозяйственной техники и оборудования. Среди них: культиваторы разных типов, сеялки, опрыскиватели, бороны, измельчители, плуги, автомобильные весы, катки, вакуумные полуприцепы-цистерны, разбрасыватели удобрений, элеваторные подъемники для зерна, бункеры-накопители, оборудование для содержания дойного стада, мани.

Где больше всего подали заявок

Всего в мае в программу присоединились агропредприятия из 17 областей Украины. Больше всего заявок подали аграрии по:

  • · Днепропетровской области — 7 заявок;
  • · Николаевской области — 6;
  • · Киевской и Черкасской областей — по 5.

Банки-лидеры по объемам компенсаций

Выплаты компенсаций по поданным заявкам будут осуществляться через 9 банков-участников программы. Наибольшие объемы компенсаций будут перечислены через:

  • Укргазбанк — 2,89 млн грн,
  • ПриватБанк — 2,46 млн грн,
  • Укрэксимбанк — 0,83 млн грн.

Всего в программе принимают участие 34 банка.

Напомним, Минэкономики четвертый раз в 2025 году обновило Перечень отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, 25% стоимости которых (без НДС) компенсируется государством. На этот раз добавлено 524 новых наименования и 10 новых производителей.

Автор:
Татьяна Бессараб