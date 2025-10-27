Правоохранитель требовал $25 тыс. за сокрытие незаконного бизнеса в Киевской области

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали в Киеве правоохранителя и его посредника, которые требовали 25 тысяч долларов США за сокрытие незаконной предпринимательской деятельности по реализации алкогольных напитков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что посредник был задержан при передаче денег. Правоохранитель, узнав об разоблачении, начал скрываться, для чего сменил место жительства.

Обоим фигурантам уголовного дела сообщено о подозрении за получение неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время обе избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога: 1 млн гривен правоохранителю и 2 млн - посреднику.

Правоохранители проверяют других возможных участников схемы, а также возможную причастность правоохранителя к другим фактам незаконной деятельности.

В Украине сейчас создают электронную систему обращения алкогольных напитков и табачных изделий "е-акциз". Ожидалось, что тестирование системы начнется в марте 2025 года, а официальный запуск намечен на 2026 год.

Однако предприятия табачной, алкогольной отрасли и розничной торговли упорно призывают правительство и Верховную Раду отсрочить не менее 10 месяцев введение системы "е-акциз".