Правоохоронець вимагав $25 тис. за приховування незаконного бізнесу на Київщині

Працівники Державного бюро розслідувань затримали у Києві правоохоронця та його посередника, які вимагали 25 тисяч доларів США за приховування незаконної підприємницької діяльності з реалізації алкогольних напоїв.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що посередника було затримано під час передачі грошей. Правоохоронець, дізнавшись про викриття, почав переховуватись, для чого змінив місце проживання.

Наразі обом фігурантам кримінальної справи повідомлено про підозру за одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі обом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави: 1 млн гривень правоохоронцю та 2 млн - посереднику.

Правоохоронці перевіряють інших можливих учасників схеми, а також можливу причетність правоохоронця до інших фактів незаконної діяльності.

Додамо, що в Україні зараз створюють електронну систему обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів "е-Акциз". Очікувалося, що тестування системи розпочнеться в березні 2025 року, а офіційний запуск заплановано на 2026 рік.

Проте підприємства тютюнової, алкогольної галузі та роздрібної торгівлі наполегливо закликають уряд та Верховну Раду відтермінувати щонайменше на 10 місяців запровадження системи “е-Акциз”.