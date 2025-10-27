Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,00

+0,10

EUR

48,77

+0,22

Готівковий курс:

USD

42,20

42,10

EUR

49,30

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Правоохоронець вимагав $25 тис. за приховування незаконного бізнесу на Київщині

ДБР затримало правоохоронця, який вимагав 25 тис. доларів за не перешкоджання підприємницькій діяльності
ДБР затримало правоохоронця, який вимагав 25 тис. доларів за не перешкоджання підприємницькій діяльності / ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань затримали у Києві правоохоронця та його посередника, які вимагали 25 тисяч доларів США за приховування незаконної підприємницької діяльності з реалізації алкогольних напоїв. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що посередника було затримано під час передачі грошей. Правоохоронець, дізнавшись про викриття, почав переховуватись, для чого змінив місце проживання. 

Фото 2 — Правоохоронець вимагав $25 тис. за приховування незаконного бізнесу на Київщині
Фото 3 — Правоохоронець вимагав $25 тис. за приховування незаконного бізнесу на Київщині
Фото 4 — Правоохоронець вимагав $25 тис. за приховування незаконного бізнесу на Київщині

Наразі обом фігурантам кримінальної справи повідомлено про підозру за одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі обом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави: 1 млн гривень правоохоронцю та 2 млн - посереднику.

Правоохоронці перевіряють інших можливих учасників схеми, а також  можливу причетність правоохоронця до інших фактів незаконної діяльності.

Додамо, що в Україні зараз створюють електронну систему обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів "е-Акциз". Очікувалося, що тестування системи розпочнеться в березні 2025 року, а офіційний запуск заплановано на 2026 рік. 

Проте підприємства тютюнової, алкогольної галузі та роздрібної торгівлі наполегливо закликають уряд та Верховну Раду відтермінувати щонайменше на 10 місяців запровадження системи “е-Акциз”. 

Автор:
Світлана Манько