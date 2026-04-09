Премии за работу в мороз: правительство выплатило 280 млн грн работникам критической инфраструктуры
Более 9,5 тысячи энергетиков получили очередные государственные доплаты за ремонтные работы на объектах критической инфраструктуры. Они работали круглосуточно в мороз, чтобы восстановить тепло и электроснабжение для украинцев.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует министр энергетики Денис Шмигаль.
Государственные доплаты энергетикам
Сотрудники, участвовавшие в ремонтных работах на объектах критической инфраструктуры, получили очередные государственные доплаты.
Среди них более 9,5 тысячи энергетиков, которые круглосуточно работали в мороз, чтобы восстановить тепло и электроснабжение для украинцев. Их устойчивость и профессионализм высоко оценивается в государстве, подчеркнул Шмигаль.
В общей сложности выплаты получили 14 тысяч работников, привлеченных к аварийно-ремонтным работам. На это правительство выделило более 280 млн. грн., чтобы поддержать тех, кто обеспечивает критически важные услуги для населения.
Напомним, в конце января министр энергетики Денис Шмигаль анонсировал дополнительные выплаты энергетикам, коммунальщикам и железнодорожникам. Эти средства станут частью специального пакета поддержки от государства на период чрезвычайной ситуации в энергосистеме.