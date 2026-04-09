Премії за роботу в мороз: уряд виплатив 280 млн грн працівникам критичної інфраструктури

Більше 9,5 тисяч енергетиків отримали чергові державні доплати за ремонтні роботи на об’єктах критичної інфраструктури. Вони працювали цілодобово в мороз, щоб відновити тепло та електропостачання для українців.

Як пише Delo.ua, про це інформує міністр енергетики Денис Шмигаль.

Державні доплати енергетикам

Серед них понад 9,5 тисяч енергетиків, які цілодобово працювали в мороз, щоб відновити тепло та електропостачання для українців. Їхню стійкість та професіоналізм високо оцінюють у державі, наголосив Шмигаль.

Загалом виплати отримали 14 тисяч працівників, залучених до аварійно-ремонтних робіт. На це уряд виділив понад 280 млн грн, щоб підтримати тих, хто забезпечує критично важливі послуги для населення.

Нагадаємо, в кінці січня міністр енергетики Денис Шмигаль анонсував додаткові виплати енергетикам, комунальникам та залізничникам. Ці кошти стануть частиною спеціального пакета підтримки від держави на період дії надзвичайної ситуації в енергосистемі.