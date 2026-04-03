Присоединение к SEPA может прибавить 0,3% ВВП и снизить расходы бизнеса на платежи.

Присоединение Украины к Single Euro Payments Area (SEPA) является одним из ключевых этапов интеграции финансового сектора в европейское пространство и создает предпосылки для удешевления и ускорения трансграничных платежей в евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на колонку заместителя главы НБУ Алексея Шабана.

SEPA объединяет 41 страну и обеспечивает стандартизированные расчеты между банками. В настоящее время международные переводы из Украины в основном осуществляются через SWIFT, что предполагает более высокую стоимость и более длительное время обработки транзакций.

В то же время, Украина уже имплементировала ключевые технические стандарты, в частности IBAN и ISO 20022, которые являются необходимой основой для интеграции в европейскую платежную инфраструктуру.

По оценкам Министерства финансов, потенциальная экономия на международных переводах после присоединения к SEPA будет составлять 70-100 млн евро ежегодно. Для малого и среднего бизнеса это означает около 4 тысяч евро экономии в год на одну компанию. Дополнительно ожидается положительный макроэкономический эффект: снижение трансакционных издержек и развитие экспорта ИТ-услуг могут обеспечить прирост около 0,3% ВВП по паритету покупательной способности уже в первый год.

Опыт стран, недавно присоединившихся к SEPA, показывает рост доверия со стороны европейских партнеров. Интеграция в единую платежную зону повышает прозрачность финансовых операций и упрощает расчеты, что положительно влияет на конкурентоспособность бизнеса.

Для граждан это означает быстрые и дешевые переводы в евро, что особенно актуально для тех, кто работает или учится за границей. Ожидается также постепенное сокращение части неформальных каналов переводов.

Присоединение к SEPA требует приведения украинского законодательства в сфере финансового мониторинга в соответствие с обновленными европейскими требованиями AML/CFT. Речь идет об унификации подходов к проверке клиентов, отчетности и сохранении данных.

С этой целью правительство уже одобрило соответствующий законопроект, предусматривающий адаптацию украинского законодательства к требованиям Европейского Союза и критериям Европейского платежного совета. Документ вместе с сопроводительными изменениями в кодексы рассматривается парламентом.

Одним из наиболее дискуссионных положений есть создание реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц. В то же время речь идет исключительно об учете факта открытия счета или сейфа, без доступа к информации об остатках средств, движении денег или их содержании.

В реестр будет вноситься базовая информация о владельце, счете и финансовом учреждении. Данные об операциях и средствах будут оставаться под защитой режима банковской тайны, а доступ к ним по-прежнему будут иметь только уполномоченные органы в определенных законом случаях.

Важно, что внедрение такого реестра не изменяет подходов к защите банковской тайны, остающейся фундаментальным условием доверия к банковской системе.

Таким образом, присоединение к SEPA не предполагает расширения контроля над гражданами, а направлено на повышение прозрачности финансовой системы в соответствии с европейскими стандартами. В долгосрочной перспективе это означает снижение расходов на платежи, расширение доступа к рынкам ЕС и укрепление доверия к украинскому финансовому сектору.

