В Украине завершают работу над законопроектом о присоединении к Единой зоне платежей в евро

евро
Украина на финишной прямой к SEPA / Depositphotos

16 февраля состоялся очередной этап подготовки к принятию законопроекта о присоединении Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

По ее словам, Украина на финишной прямой к SEPA.

Василевская-Смаглюк отметила, что во время рабочей встречи представители Минфина прямо озвучили, что закон о SEPA — это первоочередное требование для новой операции DPO Всемирного банка, от которой зависит 3,3 млрд долларов бюджетной поддержки. Также закон заложен в план Украины в рамках программы Европейского Союза Ukraine Facility с дедлайном на четвертый квартал 2026 года, есть в обязательствах перед МВФ и в дорожной карте евроинтеграции.

Что дает SEPA людям и бизнесу:

Народная депутат подчеркнула, что для миллионов украинцев с семьями в ЕС SEPA - это вопрос не "комфорта", а ежедневной финансовой реальности. Среди преимуществ она также выделила:

  • Скорость: зачисление может быть не несколько дней, а значительно быстрее (в отдельных сценариях — почти мгновенно).
  • Стоимость: потенциальная экономия на международных переводах оценивается в диапазоне 80-100 млн евро в год (разные методики считали по-разному).

Василевская-Смаглюк отметила, что ключевой страх, который озвучивали оппоненты, что "под видом SEPA" стране навязывают чрезмерные репрессивные требования, в частности, относительно данных о местожительстве и доступе правоохранителей. Но народная депутат сообщила, что в законопроекте адреса владельцев счетов в реестре счетов не предусматриваются, а требования относительно "фактического места жительства" касаются логики реестра трастов, а не "бабушек с карточкой".

По ее словам, Минфин пояснил, что имплементация требований ЕС по доступу компетентных органов к финансовой информации (в частности, логика директивы о доступе к данным) предусматривает ограниченный доступ к реестру. Речь идет о "справочном" уровне: ФИО/идентификация и факт наличия счета/сейфа и банк, без доступа к движению средств/содержимому счета.

Василевская-Смаглюк рассказала, что планируется ввести два реестра:

  • реестр банковских счетов физических лиц и сейфов,
  • реестр КБВ траст/трастообразных образований.

Что касается порогового финмониторинга, то, как рассказала народная депутат, он поднят с 400 тыс. до 550 тыс. грн (как приближение к эквиваленту 10 тыс. евро).

"Моя позиция проста: SEPA — это сильный и нужный шаг. Но закон должен быть написан так, чтобы не создавать лишнего давления на людей и бизнес, не открывать "широкие ворота" для злоупотреблений доступом к данным, и в то же время — дать Украине то, что реально нужно: европейскую платежную интеграцию, быстрее и дешевее". подытожила Василевская-Смаглюк.

Заметим, что присоединение к SEPA рассматривается как важный элемент так называемого "финансового безвиза" и еще один системный шаг на пути к полноценному членству Украины в европейском экономическом пространстве.

Ранее правительство одобрило пакет законопроектов, необходимых для присоединения страны к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Автор:
Светлана Манько