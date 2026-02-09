- Категория
ПриватБанк сообщил о почти 30 млрд грн чистой прибыли за 2025 год
По итогам 2025 года прибыль ПриватБанка до налогообложения составила 88 млрд грн, что на 6,9 млрд грн больше по сравнению с предыдущим годом.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба банка.
После уплаты налогов чистая прибыль финучреждения составляет 29,1 млрд грн. Процентный доход банка вырос на 19%, что явилось одним из ключевых факторов финансового результата года.
Депозитный портфель и кредитование
В пресс-службе отметили, что общий объем средств клиентов на счетах банка вырос до 731,6 млрд грн. В частности, объем средств физических лиц составляет более 500 млрд. грн.
В то же время кредитный портфель (нетто) банка увеличился в 1,7 раза до 156 млрд грн.
Портфель крупного корпоративного бизнеса увеличился за год на 11,3 млрд грн, в четыре раза.
Налоговые выплаты и бюджетные начисления
Согласно нормам Налогового кодекса, ПриватБанк насчитал 37,5 млрд грн дополнительных обязательств по уплате налога на прибыль.
Общая сумма налога на прибыль по результатам 2025 года, которая будет перечислена в государственный бюджет, составляет около 59 млрд. грн.
Напомним, ПриватБанк продлил бесплатную доставку платежных карт по Украине и за границу до конца 2026 года. Клиенты могут заказать новую или перевыпустить действующую карточку через Приват24 и получить ее без оплаты доставки более чем в 60 странах мира.