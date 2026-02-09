ПриватБанк сообщил о почти 30 млрд грн чистой прибыли за 2025 год

По итогам 2025 года прибыль ПриватБанка до налогообложения составила 88 млрд грн, что на 6,9 млрд грн больше по сравнению с предыдущим годом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба банка.

После уплаты налогов чистая прибыль финучреждения составляет 29,1 млрд грн. Процентный доход банка вырос на 19%, что явилось одним из ключевых факторов финансового результата года.

Депозитный портфель и кредитование

В пресс-службе отметили, что общий объем средств клиентов на счетах банка вырос до 731,6 млрд грн. В частности, объем средств физических лиц составляет более 500 млрд. грн.

В то же время кредитный портфель (нетто) банка увеличился в 1,7 раза до 156 млрд грн.

Портфель крупного корпоративного бизнеса увеличился за год на 11,3 млрд грн, в четыре раза.

Налоговые выплаты и бюджетные начисления

Согласно нормам Налогового кодекса, ПриватБанк насчитал 37,5 млрд грн дополнительных обязательств по уплате налога на прибыль.

Общая сумма налога на прибыль по результатам 2025 года, которая будет перечислена в государственный бюджет, составляет около 59 млрд. грн.

Напомним, ПриватБанк продлил бесплатную доставку платежных карт по Украине и за границу до конца 2026 года. Клиенты могут заказать новую или перевыпустить действующую карточку через Приват24 и получить ее без оплаты доставки более чем в 60 странах мира.