Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,05

--0,09

EUR

50,76

--0,13

Наличный курс:

USD

43,13

43,00

EUR

51,18

51,00

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ПриватБанк сообщил о почти 30 млрд грн чистой прибыли за 2025 год

ПриватБанк
Прибыль ПриватБанка до налогообложения достигла 88 млрд грн в 2025 году / Depositphotos

По итогам 2025 года прибыль ПриватБанка до налогообложения составила 88 млрд грн, что на 6,9 млрд грн больше по сравнению с предыдущим годом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба банка.

После уплаты налогов чистая прибыль финучреждения составляет 29,1 млрд грн. Процентный доход банка вырос на 19%, что явилось одним из ключевых факторов финансового результата года.

Депозитный портфель и кредитование

В пресс-службе отметили, что общий объем средств клиентов на счетах банка вырос до 731,6 млрд грн. В частности, объем средств физических лиц составляет более 500 млрд. грн.

В то же время кредитный портфель (нетто) банка увеличился в 1,7 раза до 156 млрд грн.

Портфель крупного корпоративного бизнеса увеличился за год на 11,3 млрд грн, в четыре раза.

Налоговые выплаты и бюджетные начисления

Согласно нормам Налогового кодекса, ПриватБанк насчитал 37,5 млрд грн дополнительных обязательств по уплате налога на прибыль.

Общая сумма налога на прибыль по результатам 2025 года, которая будет перечислена в государственный бюджет, составляет около 59 млрд. грн.

Напомним, ПриватБанк продлил бесплатную доставку платежных карт по Украине и за границу до конца 2026 года. Клиенты могут заказать новую или перевыпустить действующую карточку через Приват24 и получить ее без оплаты доставки более чем в 60 странах мира.

Автор:
Татьяна Бессараб