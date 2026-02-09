ПриватБанк повідомив про майже 30 млрд грн чистого прибутку за 2025 рік

За підсумками 2025 року прибуток ПриватБанку до оподаткування склав 88 млрд грн, що на 6,9 млрд грн більше порівняно з попереднім роком.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба банку.

Після сплати податків чистий прибуток фінустанови становить 29,1 млрд грн. Процентний дохід банку виріс на 19%, що стало одним із ключових факторів фінансового результату року.

Депозитний портфель та кредитування

У пресслужбі зазначили, що загальний обсяг коштів клієнтів на рахунках банку зріс до 731,6 млрд грн. Зокрема, обсяг коштів фізичних осіб становить понад 500 млрд грн.

Водночас кредитний портфель (нетто) банку збільшився у 1,7 рази, до 156 млрд грн.

Портфель великого корпоративного бізнесу збільшився протягом року на 11,3 млрд грн, в чотири рази.

Податкові виплати та бюджетні нарахування

Згідно з нормами Податкового кодексу, ПриватБанк нарахував 37,5 млрд грн додаткових зобов'язань зі сплати податку на прибуток.

Загальна сума податку на прибуток за результатами 2025 року, що буде перерахована до державного бюджету, становить близько 59 млрд грн.

Нагадаємо, ПриватБанк продовжив безкоштовну доставку платіжних карток по Україні та за кордон до кінця 2026 року. Клієнти можуть замовити нову або перевипустити чинну картку через Приват24 і отримати її без оплати доставки в понад 60 країнах світу.