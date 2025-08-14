- Категория
Продажа бензиновых авто в июле снизилась на 6%: какую модель выбирали
Продажа бензиновых авто в Украине в июле составила 2,3 тыс., снизившись на 6% по сравнению с прошлым годом.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Укравтопрома".
Продажа бензиновых автомобилей
Украинцы продолжают отдавать предпочтение автомобилям с бензиновыми двигателями, хотя их доля на рынке постепенно уменьшается.
В июле в стране зарегистрировали около 2,3 тыс. новых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 6% меньше, чем в прошлом.
Доля бензиновых авто в общих продажах новых легковых автомобилей также снизилась: если в июле 2024 года она составляла 38%, то сейчас – 35%.
Лидером продаж среди новых бензиновых автомобилей стал кроссовер Hyundai Tucson. В пятерку самых популярных моделей вошли:
- Hyundai Tucson – 194 ед.;
- Kia Sportage – 153 ед.;
- Mazda CX-5 – 129 ед.;
- Renault Taliant – 125 ед;
- Skoda Octavia – 94 ед.
Среди импортируемых подержанных легковых автомобилей бензиновые автомобили также остаются наиболее популярными. В июле 48% легковых автомобилей, получивших украинские номера, имели бензиновые двигатели (10,8 тыс. ед.), средний возраст которых составил 9,8 года.
Самые популярные импортируемые подержанные бензиновые автомобили:
- Volkswagen Golf – 673 ед.;
- Audi Q5 – 580 ед.;
- Volkswagen Tiguan – 578 ед.;
- Nissan Rogue – 549 ед;
- Audi A4 – 410 ед.
Напомним, в июле 2025 года доля электромобилей выросла до 24,7%, в то время как продажи дизельных авто сократились до 18,7%. Самыми популярными остаются бензиновые модели, которым принадлежит 35,1% рынка.