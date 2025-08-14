Запланована подія 2

Продажа бензиновых авто в июле снизилась на 6%: какую модель выбирали

Продажа бензиновых авто в июле снизилась

Продажа бензиновых авто в Украине в июле составила 2,3 тыс., снизившись на 6% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Укравтопрома".

Продажа бензиновых автомобилей

Украинцы продолжают отдавать предпочтение автомобилям с бензиновыми двигателями, хотя их доля на рынке постепенно уменьшается.

В июле в стране зарегистрировали около 2,3 тыс. новых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 6% меньше, чем в прошлом.

Доля бензиновых авто в общих продажах новых легковых автомобилей также снизилась: если в июле 2024 года она составляла 38%, то сейчас – 35%.

Лидером продаж среди новых бензиновых автомобилей стал кроссовер Hyundai Tucson. В пятерку самых популярных моделей вошли:

  1. Hyundai Tucson – 194 ед.;
  2. Kia Sportage – 153 ед.;
  3. Mazda CX-5 – 129 ед.;
  4. Renault Taliant – 125 ед;
  5. Skoda Octavia – 94 ед.

Среди импортируемых подержанных легковых автомобилей бензиновые автомобили также остаются наиболее популярными. В июле 48% легковых автомобилей, получивших украинские номера, имели бензиновые двигатели (10,8 тыс. ед.), средний возраст которых составил 9,8 года.

Самые популярные импортируемые подержанные бензиновые автомобили:

  1. Volkswagen Golf – 673 ед.;
  2. Audi Q5 – 580 ед.;
  3. Volkswagen Tiguan – 578 ед.;
  4. Nissan Rogue – 549 ед;
  5. Audi A4 – 410 ед.

Напомним, в июле 2025 года доля электромобилей выросла до 24,7%, в то время как продажи дизельных авто сократились до 18,7%. Самыми популярными остаются бензиновые модели, которым принадлежит 35,1% рынка.

Автор:
Ольга Опенько