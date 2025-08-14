Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Продаж бензинових авто у липні знизився на 6%: яку модель обирали

Продаж бензинових авто у липні знизився

Продаж бензинових авто в Україні у липні склав 2,3 тис., знизившись на 6% порівняно з минулим роком. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укравтопрому".

Продажі бензинових автомобілів

Українці продовжують надавати перевагу автомобілям з бензиновими двигунами, хоча їх частка на ринку поступово зменшується.

У липні в країні зареєстрували близько 2,3 тис. нових автомобілів з бензиновими двигунами, що на 6% менше, ніж торік.

Частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків також знизилася: якщо у липні 2024 року вона становила 38%, то зараз – 35%.

Лідером продажів серед нових бензинових авто став кросовер Hyundai Tucson. До п’ятірки найпопулярніших моделей увійшли:

  1. Hyundai Tucson – 194 од.;
  2. Kia Sportage – 153 од.;
  3. Mazda CX-5 – 129 од.;
  4. Renault Taliant – 125 од.;
  5. Skoda Octavia – 94 од.

Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також залишаються найбільш популярними. У липні 48% легковиків, що отримали українські номери, мали бензинові двигуни (10,8 тис. од.), середній вік яких становив 9,8 року.

Найпопулярніші імпортовані вживані бензинові авто:

  1. Volkswagen Golf – 673 од.;
  2. Audi Q5 – 580 од.;
  3. Volkswagen Tiguan – 578 од.;
  4. Nissan Rogue – 549 од.;
  5. Audi A4 – 410 од.

Нагадаємо, у липні 2025 року частка електромобілів зросла до 24,7%, тоді як продажі дизельних авто скоротилися до 18,7%. Найпопулярнішими залишаються бензинові моделі, яким належить 35,1% ринку.

