Продаж бензинових авто у липні знизився на 6%: яку модель обирали
Продаж бензинових авто в Україні у липні склав 2,3 тис., знизившись на 6% порівняно з минулим роком.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укравтопрому".
Продажі бензинових автомобілів
Українці продовжують надавати перевагу автомобілям з бензиновими двигунами, хоча їх частка на ринку поступово зменшується.
У липні в країні зареєстрували близько 2,3 тис. нових автомобілів з бензиновими двигунами, що на 6% менше, ніж торік.
Частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків також знизилася: якщо у липні 2024 року вона становила 38%, то зараз – 35%.
Лідером продажів серед нових бензинових авто став кросовер Hyundai Tucson. До п’ятірки найпопулярніших моделей увійшли:
- Hyundai Tucson – 194 од.;
- Kia Sportage – 153 од.;
- Mazda CX-5 – 129 од.;
- Renault Taliant – 125 од.;
- Skoda Octavia – 94 од.
Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також залишаються найбільш популярними. У липні 48% легковиків, що отримали українські номери, мали бензинові двигуни (10,8 тис. од.), середній вік яких становив 9,8 року.
Найпопулярніші імпортовані вживані бензинові авто:
- Volkswagen Golf – 673 од.;
- Audi Q5 – 580 од.;
- Volkswagen Tiguan – 578 од.;
- Nissan Rogue – 549 од.;
- Audi A4 – 410 од.
Нагадаємо, у липні 2025 року частка електромобілів зросла до 24,7%, тоді як продажі дизельних авто скоротилися до 18,7%. Найпопулярнішими залишаються бензинові моделі, яким належить 35,1% ринку.