Прозрачность закупок: правительство обязало публиковать цены на строительные материалы в Prozorro

строительство, строитель
Цены на строительство и ремонт отныне в Prozorro / Freepik

Кабинет министров принял постановление, нормирующее обязанность заказчиков публиковать в системе Prozorro цены на строительные материалы и ресурсы во время ремонтов и строительства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэкономики.

Закупки строительных материалов в Prozorro

В прошлом году Верховная Рада Украины внесла изменения в Закон "О публичных закупках", чтобы обеспечить прозрачное использование средств при закупках услуг по текущему ремонту и строительству путем обнародования информации о ценах на материальные ресурсы. Диалог с рынком показал, что для однозначного понимания требований законодательства следует учесть особенности закупок во время действия военного положения.

Ранее уже было предусмотрено, что заказчики обязаны публиковать в Prozorro документы с ценами на материальные ресурсы, включая количество, стоимость, транспортировку и страну происхождения.

Постановлением уточнено, что даже если договор на текущий ремонт, новое строительство, реконструкцию, реставрацию или капитальный ремонт заключается вне электронной системы закупок, к отчету о таком договоре все равно прилагаются документы с информацией о ценах на материальные ресурсы в машиночитаемом формате. Это позволяет автоматически идентифицировать, обрабатывать и анализировать данные без участия человека.

"Вся информация о закупках в сфере строительства теперь должна быть доступна в машиночитаемом формате. Так журналисты, эксперты и граждане могут быстро анализировать, сколько и за что платит государство", - отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

О правилах закупок

Заказчики обязаны публиковать новые цены в случае внесения изменений в договоры о закупке, в частности, относительно материальных ресурсов.

Для оперативного восстановления объектов топливно-энергетического комплекса и подготовки к отопительному сезону правительство продолжило исключение из обязательного применения электронных процедур для закупки газопоршневых, газотурбинных, когенерационных установок и другого оборудования. При этом обязательно публикуются цены и отчеты по таким закупкам.

Субъекты рынка газа теперь могут покупать компрессорные, газопоршневые и газотурбинные агрегаты, в том числе подержанные, а также услуги по их оценке. Закупка б/у оборудования производится по цене, не превышающей стоимость, определенную экспертом или по отчету об оценке имущества.

Правительство уточнило порядок внесения изменений в договоры: цена может изменяться до 10% при каждом изменении рыночной цены, а максимальное общее повышение не превышает 50% первоначальной стоимости товара. Все изменения сопровождаются обязательным документальным обоснованием, что снижает риск злоупотреблений.

Также продолжается цифровизация закупок: решения уполномоченных заказчика могут оформляться в виде электронных документов без необходимости бумажных носителей.

Напомним, значительную сумму средств программы Ukraine Facility, выделенных на государственные закупки через систему Prozorro, направили на модернизацию больниц. Речь идет о 2,5 млрд грн, что составляет 37% общей суммы заключенных контрактов.

Автор:
Ольга Опенько