Прозорість закупівель: уряд уточнив правила публікації цін на будівельні матеріали у Prozorro

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка остаточно унормовує обов’язок замовників публікувати в системі Prozorro ціни на будівельні матеріали та ресурси під час ремонтів і будівництва.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

Закупівлі будівельних матеріалів у Prozorro

Торік Верховна Рада внесла зміни до Закону "Про публічні закупівлі", щоб забезпечити прозоре використання коштів під час закупівель послуг із поточного ремонту та будівництва шляхом оприлюднення інформації про ціни на матеріальні ресурси.

Раніше вже було передбачено, що замовники зобов’язані публікувати у Prozorro документи з цінами на матеріальні ресурси, включаючи кількість, вартість, витрати на транспортування та країну походження.

Ухваленою постановою уточнено, що навіть якщо договір на поточний ремонт, нове будівництво, реконструкцію, реставрацію чи капітальний ремонт укладається поза електронною системою закупівель, до звіту про такий договір все одно додаються документи з інформацією про ціни на матеріальні ресурси у машиночитаному форматі. Це дозволяє автоматично ідентифікувати, обробляти та аналізувати дані без участі людини.

"Уся інформація про закупівлі у сфері будівництва відтепер має бути доступна у машиночитаному форматі. Так журналісти, експерти і громадяни можуть швидко аналізувати, скільки й за що платить держава", – зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Замовники зобов’язані публікувати нові ціни у разі внесення змін до договорів про закупівлю, зокрема щодо матеріальних ресурсів.

Для оперативного відновлення об’єктів паливно-енергетичного комплексу та підготовки до опалювального сезону уряд продовжив виключення з обов’язкового застосування електронних процедур для закупівлі газопоршневих, газотурбінних, когенераційних установок та іншого обладнання. При цьому обов’язково публікуються ціни та звіти по таких закупівлях.

Суб’єкти ринку газу тепер можуть купувати компресорні, газопоршневі та газотурбінні агрегати, у тому числі вживані, а також послуги з їх оцінки. Закупівля вживаного обладнання проводиться за ціною, що не перевищує вартість, визначену експертом або за звітом про оцінку майна.

Уряд уточнив порядок внесення змін до договорів. Зокрема, ціна може змінюватися до 10% при кожній зміні ринкової ціни, а максимальне загальне підвищення не перевищує 50% початкової вартості товару. Всі зміни супроводжуються обов’язковим документальним обґрунтуванням.

Таким чином, у випадку значних коливань цін на ринку, замовники не будуть вимушені розривати договір та проводити новий тендер.

Також продовжується цифровізація закупівель - рішення уповноважених осіб замовника можуть оформлятися у вигляді електронних документів без необхідності паперових носіїв.

Нагадаємо, значну суму коштів програми Ukraine Facility, виділених на державні закупівлі через систему Prozorro, спрямували на модернізацію лікарень. Йдеться про 2,5 млрд грн, що становить 37% від загальної суми укладених контрактів.