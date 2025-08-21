Рада приняла закон, ограничивающий доступ к реестрам о недвижимости: как это повлияет на украинцев

21 августа Верховная Рада приняла в целом законопроект, ограничивающий доступ к данным о недвижимости и к кадастровым номерам земельных участков, принадлежащих любым юридическим лицам. Это может осложнить разоблачение коррупционеров.

Об этом пишет Delo.ua.

Соответствующий законопроект № 11533 "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины и некоторые другие законы Украины об особенностях предоставления сведений публичных электронных реестров, держателем которых является Министерство юстиции Украины, и некоторых других публичных электронных реестров" во время голосования в целом поддержал 231 народный депутат, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Почему хотят закрыть реестры

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Игорь Фрис, являющийся одним из инициаторов документа, пояснил, что благодаря реестрам россияне могут узнать об адресе производства оружия и земельных участках, на которых расположены оборонные предприятия, ведь информация об объектах недвижимости таких предприятий легкодоступна в открытых государственных реестрах.

По словам нардепа, законопроект № 11533 на время действия военного положения и год после его окончания ограничивает публичный доступ к информации об адресах юридических лиц и их имуществах и земельных участках в государственном реестре прав на недвижимое имущество. Также вносятся изменения по ограничению доступа указанной информации в других реестрах (промышленных образцов, изобретений, интеллектуальной собственности и т.д.).

При этом Фрис убеждает, что указанный документ не касается физических лиц, поэтому журналисты смогут продолжать разоблачать нечестных чиновников и коррупционеров.

Относительно информации о предприятиях представителям СМИ придется обращаться к государственным регистраторам и получать ответ в письменной форме по цене, определенной законом.

Фрис напомнил, что в декабре россияне сломали реестры, поэтому не исключено, что большой объем информации о юридических лицах и их имуществе находится в руках врага. Поэтому невозможно ограничить информацию исключительно о юридических лицах оборонно-промышленного комплекса, ведь это поможет агрессору идентифицировать такие предприятия.

Народная депутат Ирина Геращенко пишет, что ограничение данных также охватывает:

техническую информацию в патентах, авторских правах и Prozorro;

судебные решения, раскрывающие логистику, спецификации или контрагентов;

координаты объектов, кадастровые номера, адреса производственных площадок.

На защите коррупционеров: что беспокоит активистов

Как заявили в "Центре противодействия коррупции", нормы принятого закона значительно усложнят работу для журналистов по выявлению махинаций с недвижимостью, в том числе коррупционных.

"Законопроект также повлияет и на обычных граждан. Если вдруг вы решите купить недвижимость от строительной компании - выяснить перед покупкой действительно ли она принадлежит такому юрлицу будет сложно", - утверждают в ГПК.

Там убеждены, что этот закон облегчит жизнь как коррупционерам в сокрытии своего состояния через подконтрольные им фирмы, так и может увеличить количество мошенничеств в сфере недвижимости.

Фонд DEJURE в свою очередь считает, что из-за таких изменений коррупционеры начнут переписывать свое имущество на юрлиц, и общество не узнает, где спрятана очередная "вилла судьи" или "дача прокурора" .

Напомним, в декабре 2024 года Украина столкнулась с масштабной кибератакой на государственные реестры. Полностью возобновить функционирование единых и государственных реестров Министерства юстиции удалось только через месяц – 20 января 2025 года.