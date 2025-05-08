Ратификация соглашения о полезных ископаемых с США: депутаты рассказали, как будут голосовать и хватит ли голосов

В Верховной Раде сегодня, 8 мая, состоится голосование за ратификацию соглашения о полезных ископаемых, заключенное Украиной и США. Монобольшинство поддержит это решение, но оппозиционные фракции еще сомневаются.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, сначала состоится обсуждение соглашения, а затем само голосование за него.

Он прогнозирует, что "все пройдет спокойно", и документ наберет достаточное количество голосов.

"Не ведитесь на мифологию, что кто-то там будет блокировать или нет голосов. Голосов будет больше 280", — уверяет Железняк.

Как будут голосовать фракции за ратификацию соглашения об ископаемых

Монобольшинство поддержит ратификацию Соглашения между правительствами Украины и США о создании инвестиционного фонда восстановления, однако оппозиционные фракции еще сомневаются, рассказали депутаты из разных парламентских фракций и групп в комментарии "Укринформу".

"Что касается того, проголосует ли наша фракция за ратификацию соглашения — мы действуем ответственно и четко осознаем, что стоит на кону. Это — оборонная поддержка от США", — отметил народный депутат из парламентской фракции "Слуга народа" Александр Мережко.

Сережко подчеркнул, что монобольшинство поддержит законопроект о ратификации во время голосования в зале Совета, которое состоится в скором времени.

В свою очередь, оппозиционные фракции еще не приняли окончательного решения о своей позиции относительно голосования за соответствующий проект закона.

"Во фракции до сих пор продолжаются дискуссии", — сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

В то же время, народный депутат из фракции "Батькивщина" Михаил Цымбалюк рассказал, что политическое решение фракции может быть принято накануне самого голосования за соглашение в парламенте.

"Мы удовлетворены теми ответами, которые нас беспокоили. Скорее всего, да, мы будем поддерживать", — добавил парламентарий.

Депутаты из парламентской фракции "Европейская солидарность" тоже отметили, что окончательного политического решения принято не было, ведь соглашение носит достаточно спорный характер, однако во фракции понимают важность привлечения средств для восстановления государства.

Соответствует национальным интересам

Верховная Рада должна ратифицировать соглашение об экономическом партнерстве с Соединенными Штатами Америки, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он убежден, что сделка написана так, чтобы отвечать национальным интересам Украины.

"Безопасность и экономика всегда идут бок о бок. Нам нужны десятилетия прогнозируемого и ощутимого экономического роста. Стратегическое видение Америки – формировать новые экономические партнерства", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что очень важно, чтобы все депутаты осознавали вес этого соглашения и поддержали открываемые им перспективы.

Напомним, Украина и Соединенные Штаты Америки 30 апреля подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, которое предусматривает будущее сотрудничество по добыче полезных ископаемых. Она предполагает создание совместно с США Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, который привлечет глобальные инвестиции в Украину.

Кабинет министров 1 мая зарегистрировал в Верховном Ваде проект закона "О ратификации Соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления".

6 мая Комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству рекомендовал Верховной Раде ратифицировать документ