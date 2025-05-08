Ратифікація угоди про корисні копалини зі США: депутати розповіли, як голосуватимуть та чи вистачить голосів

У Верховній Раді сьогодні, 8 травня, відбудеться голосування за ратифікацію угоди про корисні копалини, укладену Україною та США. Монобільшість підтримає це рішення , але опозиційні фракції ще вагаються.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, спочатку відбудеться обговорення угоди, а потім саме голосування за неї.

Він прогнозує, що "все пройде спокійно" і документ набере достатню кількість голосів.

"Не ведіться на міфологію, що хтось там буде блокувати чи немає голосів. Голосів буде більше ніж 280", - запевняє Железняк.

Як голосуватимуть фракції за ратифікацію угоди про копалини

Монобільшість підтримає ратифікацію Угоди між урядами України і США про створення інвестиційного фонду відбудови, проте опозиційні фракції ще вагаються, розповіли депутати з різних парламентських фракцій та груп в коментарі "Укрінформу ".

"Щодо того, чи проголосує наша фракція за ратифікацію угоди — ми діємо відповідально і чітко усвідомлюємо, що стоїть на кону. Це — оборонна підтримка від США", — зазначив народний депутат із парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Мережко.

Мережко наголосив, що монобільшість підтримає законопроєкт про ратифікацію під час голосування у залі Ради, яке відбудеться незабаром.

Своєю чергою опозиційні фракції ще не ухвалили остаточного рішення про свою позицію щодо голосування за відповідний проєкт закону.

"У фракції ще досі тривають дискусії", - повідомив народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.

Водночас народний депутат з фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк розповів, що політичне рішення фракції може бути ухвалено напередодні самого голосування за угоду в парламенті.

"Ми задоволені тими відповідями, які нас турбували. Швидше за все, так, ми будемо підтримувати", - додав парламентарій.

Депутати із парламентської фракції "Європейська солідарність" теж зазначили, що остаточного політичного рішення ухвалено не було, адже угода має досить спірний характер, проте у фракції розуміють важливість залучення коштів для відбудови держави.

Відповідає національним інтересам

Верховна Рада України має ратифікувати угоду про економічне партнерство зі Сполученими Штатами Америки, заявив президент України Володимир Зеленський.

Він переконаний, що угода написана так, щоб відповідати національним інтересам України.

"Безпека та економіка завжди йдуть пліч-о-пліч. Нам потрібні десятиліття прогнозованого й відчутного економічного зростання. Стратегічне бачення Америки – формувати нові економічні партнерства", - підкреслив Зеленський

Він додав, що дуже важливо, щоб усі депутати усвідомлювали вагу цієї угоди та підтримали перспективи, які вона відкриває.

Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати Америки 30 квітня підписали угоду про створення Інвестиційного фонду з відбудови України, яка передбачає майбутню співпрацю у видобутку корисних копалин. Вона передбачає створення спільно зі США Інвестиційного фонду з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в Україну.

Кабінет міністрів 1 травня зареєстрував у Верховній Ваді проєкт закону "Про ратифікацію Угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови".

6 травня Комітет із питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва рекомендував Верховній Раді ратифікувати документ.